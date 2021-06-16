NBA／打滿48分鐘！KD砍49分大三元　率籃網主場逆轉聽牌

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次節Giannis Antetokounmpo跳出來拿到11分，另外P. Connaughton則作為板凳奇兵拿到8分，公鹿繼續把比分拉開；儘管KD和Jeff Green兩人聯手貢獻了33分，但籃網兩節打完還是以16分之差落後。
下半場開打之後，籃網其他球員在Durant被嚴防的情況下，把握住了空檔機會，一波17:5的攻勢，將分差追到只剩5分，三節打完公鹿只以87:81領先6分。
末節籃網頻頻進攻籃下得手，一波13:6的小高潮讓他們首次取得領先，最後3分鐘Antetokounmpo和Holiday各進一球，讓公鹿追平比數，不過之後Harden技巧性地要到犯規，兩罰俱中讓籃網再度超前。
之後Antetokounmpo兩罰一中，Durant下一波攻勢壓哨投進三分球，Lopez很快在後續灌籃拿2分，最後44秒兩隊只有2分差。但Antetokounmpo之後發生接球失誤，公鹿只能犯規讓對手上罰球線，比賽最終也就此底定。
KD這場比賽完全燃燒自己，打滿48分鐘沒有下場，23投16中攻下49分、17籃板、10助攻、2阻攻、3抄截，另外Green板凳出發投進7顆三分球，砍下27分，Blake Griffin取得17分，Harden只有3分、但傳出7次助攻。
公鹿方面，Antetokounmpo得到34分、12籃板、4助攻，Khris Middleton斬獲25分、5助攻，Holiday得到19分、8助攻，然而下半場的崩盤，讓他們最終丟掉重要的一勝。