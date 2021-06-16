抗疫不抗藝 竹縣推在家挺藝文學客語

新竹縣政府表示，因應新冠肺炎疫情嚴峻，中央疫情指揮中心自5月19日提升全國疫情警戒第三級，請民眾非必要待在家中，做好防疫措施，全國相關文藝活動也都停止辦理。但是縣府為持續推廣客語，縣長楊文科也與文化局長李安妤共同錄製「客家諺語教室」影片，每周二、四上午在新竹縣文化局YouTube頻道播出，每則教學影片短短30秒，透過動畫教導民眾許多富有意涵的客家諺語，如「人愛人打落，火愛人燒著」、「拈燒怕冷，一事無成」等，大家知道是什麼意思嗎？想知道更多有趣的客家諺語，現在就趕快加入文化局粉專吧!





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楊文科表示，相信各位家長因為疫情影響都為孩童在家學習而煩惱，縣府提供另一個線上頻道選擇，讓家長能陪同孩童一起在家學習有趣的客家諺語以及欣賞豐富藝文表演，增進彼此親子關係，一起安全度過疫情。





新竹縣政府也表示，為支持縣內藝文團體，鼓勵民眾在家防疫也能持續參與藝文活動，楊縣長特別責請文化局自5月24日起，推出「抗疫不抗藝」企劃，於文化局臉書粉專【竹縣go藝思】，每天定期推出線上音樂會、兒童劇、客家諺語教室、電子書免費看、線上電影院、線上美術館等內容，歡迎大家一起來逛雲端、挺藝文!





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