西園醫院公告「疫苗配送不足」？北市府澄清：絕無此事

台北市從昨（15）日上午起開放年長者施打疫苗，由於預約的人數多達三萬多人，所以長者接種疫苗的情形相當踴躍。不過在歷經一天的疫苗施打後，位在萬華區的西園醫院昨日深夜突然張貼公告，表示疫苗配送不足，導致今天上午暫停施打疫苗。對此台北市政府方面也發表聲明，表示相關疫苗配送問題，早在昨日下午的視訊會議上就以告知，西園醫院的做法是在誤導大眾視聽。





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根據了解，西園醫院在昨天就已經所有網路預約的長者疫苗施打作業，今天則將開始為「未預約」的長者施打疫苗，一共有多達240人。由於西園醫院認為一個時段內，只能為100長者施打疫苗，因此日前在與北市府的會議上，也提出希望衛生局提早配送疫苗，讓醫院方面能夠分上午及下午作業。不過北市府當時就表明，全台北市針對未預約施打疫苗的長者，都是「16日上午配送、下午開始施打」，全北市做法一致。





而西園醫院方面15日深夜在臉書上PO文，表示16日上午暫停施打疫苗，下午則待疫苗到貨後由里長通知，遭到外界質疑是否北市府疫苗配發延遲？對此台北市政府發言人陳智菡透過聲明駁斥，強調相關疫苗配送與施打政策，都已經提前向各醫院溝通，全台北28家醫院做法一致。 西園醫院逕自更改時程，向里民廣宣，準備不及，卻又卸責於北市府之說法，已嚴重誤導視聽，北市府深表遺憾，特此聲明向各界釋疑。





西園醫院方面也回應，根據市府規劃，16日下午要開始幫非預約長者施打疫苗，然而北市衛生局提供的名單卻有240多名長者，由於擔心無法消化、造成群聚，因此和里長、北市衛生局有討論，盼能提早於16日上午開始接種。西園醫院指出，無意造成北市府困擾，但擔心下午才開始打，會造成堵塞，幸好16日上午8時已拿到疫苗，將如期於9時開始準時分流施打。



