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國民黨最新民調　過半民眾憂國產疫苗無法取得國際認證

▲國民黨文傳會主委王育敏、副主委黃子哲、國家政策研究基金會副執行長黃心華上午召開「民眾最想施打進口疫苗、憂國產疫苗無國際認證」記者會。（圖／國民黨提供）
▲國民黨文傳會主委王育敏、副主委黃子哲、國家政策研究基金會副執行長黃心華上午召開「民眾最想施打進口疫苗、憂國產疫苗無國際認證」記者會。（圖／國民黨提供）

記者余祥／台北報導

2021-06-16 11:29:37｜2021-06-16 11:29:45

國民黨今（16）日公布有關疫情與疫苗議題最新民調顯示，在有選擇的情況下，民眾想施打的疫苗仍以進口疫苗優先，並有高達半數民眾擔心國產新冠疫苗將來無法取得國際認證。此外，有6成5的受訪民眾認為，為了避免在社區內持續傳播病毒，政府應該推動全民普篩；另有過半數民眾認為，政府在疫情管控上不符合「超前部署」的標準。

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國民黨文傳會主委王育敏、副主委黃子哲、國家政策研究基金會副執行長黃心華上午召開「民眾最想施打進口疫苗、憂國產疫苗無國際認證」記者會，發佈這份民調結果。

民調顯示，蔡政府力推國產疫苗，但卻有未來無法獲得國際認證的風險，有半數(49.9%)民眾擔心自行研發的國產新冠疫苗，將來無法取得國際認證；另調查若未來台灣有多種廠牌的新冠疫苗可供施打，民眾心中最想施打的疫苗，以各廠牌疫苗進入前三名的累計次數計算，莫德納疫苗、輝瑞/BNT疫苗、AZ疫苗、嬌生疫苗分居前四名，國產高端與聯亞疫苗居末，排位居前的都是進口疫苗，顯見國人對未經三期臨床試驗的國產疫苗仍欠缺信心。

此外，鑑於中央政府遲遲無法取得足量的國外疫苗，66％的受訪民眾認為應該讓地方政府或民間企業出面協助取得。

此份民調是委託全國公信力民調公司，於今年6月7日至9日針對設籍台灣地區年滿20歲以上合格選民進行調查。加權後的成功樣本數為1080份，在百分之95的信心水準下，最大誤差應不超過±2.98%。

對近日中央分配日本捐贈AZ疫苗，再次於各地產生「疫苗之亂」，國民黨呼籲中央政府應有更積極作為，不應全交由地方自行辦理。除了根源上仍要爭取足量、有國際認證的疫苗供國人施打，中央政府也應考量對施打流程研擬出更完善的指引，提供地方政府依循。此外，對於獲得疫苗及分配等資訊也應迅速、完整發佈，避免政治操作的疑慮。國民黨期待中央政府負起責任，在下一波進口疫苗抵台時，絕不能重蹈覆轍。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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