國民黨最新民調　過半民眾憂國產疫苗無法取得國際認證

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民調顯示，蔡政府力推國產疫苗，但卻有未來無法獲得國際認證的風險，有半數(49.9%)民眾擔心自行研發的國產新冠疫苗，將來無法取得國際認證；另調查若未來台灣有多種廠牌的新冠疫苗可供施打，民眾心中最想施打的疫苗，以各廠牌疫苗進入前三名的累計次數計算，莫德納疫苗、輝瑞/BNT疫苗、AZ疫苗、嬌生疫苗分居前四名，國產高端與聯亞疫苗居末，排位居前的都是進口疫苗，顯見國人對未經三期臨床試驗的國產疫苗仍欠缺信心。
此外，鑑於中央政府遲遲無法取得足量的國外疫苗，66％的受訪民眾認為應該讓地方政府或民間企業出面協助取得。
此份民調是委託全國公信力民調公司，於今年6月7日至9日針對設籍台灣地區年滿20歲以上合格選民進行調查。加權後的成功樣本數為1080份，在百分之95的信心水準下，最大誤差應不超過±2.98%。
對近日中央分配日本捐贈AZ疫苗，再次於各地產生「疫苗之亂」，國民黨呼籲中央政府應有更積極作為，不應全交由地方自行辦理。除了根源上仍要爭取足量、有國際認證的疫苗供國人施打，中央政府也應考量對施打流程研擬出更完善的指引，提供地方政府依循。此外，對於獲得疫苗及分配等資訊也應迅速、完整發佈，避免政治操作的疑慮。國民黨期待中央政府負起責任，在下一波進口疫苗抵台時，絕不能重蹈覆轍。
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