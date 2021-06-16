NBA／為何讓KD上48分鐘？Nash：不這樣我們贏不了
布魯克林籃網球星「KD」Kevin Durant今天打滿整場48分鐘，繳出49分、17籃板、10助攻的數據，帶領球隊在下半場逆轉聽牌。賽後總教練Steve Nash稱讚他打出了史詩級的表現，同時也解釋了為何自己沒有讓他休息。
記者黃建霖/綜合報導
2021-06-16 12:03:11
籃網這場比賽首節就陷入大比分的落後，Durant賽後受訪時表示原先的計畫並沒有打算要打滿整場，只是看到球隊陷入逆境，他就主動告訴Nash自己可以出賽48分鐘。
對此Nash直言：「這是史詩級的表現，他打滿了全場，他幾乎沒有投丟，他做到的事情太不可思議了，這就是他的標誌性時刻，他是有史以來最出色的球員之一。」
Nash也坦言要做這個決定並不容易，因為Durant也才剛大傷歸來一個賽季，不過也不得不為之，「如果我們不讓他打48分鐘，我們可能贏不了。做這個決定很簡單，也很困難。」
除了Durant之外，Jeff Green從板凳出發投進7顆三分球、砍下27分，James Harden手感不佳只有3分、但傳出8次助攻，而且剛復出就打了45分鐘。更重要的是他們全隊在下半場加強了防守，成為翻盤的關鍵。