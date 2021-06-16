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新光三越1510人全採陰 中市府籲未篩員工可免費快篩

▲台中市府昨晚帶隊前往新光三越視察員工上下班分流動線。（圖／市府提供）
▲台中市府昨晚帶隊前往新光三越視察員工上下班分流動線。（圖／市府提供）

記者金武鳯/台中報導

2021-06-16 12:09:53

新光三越台中中港店日前一名櫃姐確診，台中市府成立前進指揮所及快篩站，截至昨(15)日完成1510人篩檢，全數為陰性。市府提醒其他樓層未完成快篩員工，可儘速前往衛生局指定醫院免費快篩。另經發局昨晚帶隊前往抽查，包括員工出勤刷卡下班及動線等情況，避免人員過度集中，持續強化防疫措施，守護消費者及員工健康。

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經發局表示，百貨賣場消費族群多元且為密閉空間，市府對於百貨賣場防疫非常重視，日前發生新光三越中港店櫃姐確診，立即要求業者清潔消毒，待業者提供6月10、11日環境清消報告，員工快篩結果均為陰性後，並經評估無疫情擴大風險後，始核准於14日復業。

經發局指出，統計自11日起截至15日止共完成1510人篩檢，篩檢結果全數為陰性，另提醒其他樓層未完成快篩員工，可儘速去衛生局指定醫院免費快篩。經發局並於昨晚8時帶隊前往新光三越，抽查員工下班分流機制，業者已新增4個出口，一共開放5個出口動線分流，降低群聚風險。

新光三越台中中港店指出，為強化防疫措施，復業前即通知員工上下班人潮分流，並採行五大強化措施，包括一、上班時間，增加員工停車場(共計2層)，有效進行停車分流；二、下班時間，開放南向客用手扶梯，供員工下班分流；三、增加量溫次數，做好上班員工健康自主管理；四、增加快篩站訊息露出，鼓勵員工至就近的篩檢站快篩；五、增加消毒次數，週週消毒。

    

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