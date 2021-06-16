輝瑞、莫德納供應吃緊！英國建議40歲以下打AZ以外疫苗

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英國週一（14）僅接種了36.8萬劑疫苗，遠低於3月平均單日84.4萬劑施打量。疫苗接種速度放緩，加上境內Delta病毒傳播導致確診病例再次上升，首相強生（Boris Johnson）表示，新增病例較上週增長了64%，宣佈延後全面解封4週，預計7月19日才會解除防疫限制。
英國衛生部門研究指，40歲左右的族群出現血栓的風險約為十萬分之一，30多歲的族群則上升至6萬分之一；40多歲的族群死亡率為百萬分之二，30多歲則為百萬分之四。因此建議18至39歲的族群在沒有潛在健康問題的情況下，接種AZ疫苗以外的替代方案，不過由於血栓通常出現在接種第一劑疫苗之後，專家仍建議已經接種第一劑AZ疫苗的人繼續施打第二劑。
由於AZ疫苗在運輸和儲存上更為方便，英國政府仍提供AZ疫苗供40歲以下的人口施打，預計至7月結束前，境內所有成年人都能夠接種第一劑新冠疫苗。考量到血栓的風險，英國年輕人口對輝瑞、莫德納疫苗的需求上升，國會議員扎哈維（Nadhim Zahawi）承認，6月的疫苗供應吃緊。
英國國民健保署（NHS）主管史蒂文斯（Simon Stevens）表示，衛生部門在未來4週將盡全部力量完成疫苗接種任務，但輝瑞、莫德納疫苗供應預計會繼續緊繃，尤其是輝瑞疫苗的供應特別緊張。
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