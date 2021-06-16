葉毓蘭原欲刪藝文紓困　吳思瑤：沒文化是台灣國會議員？

立法院近日審查紓困4.0特別預算案，國民黨立委葉毓蘭、鄭正鈐、林思銘及李德維等人聯名提案，刪減文化部所編列補助費中的3億9047萬5000元，引發藝文界不滿。儘管葉毓蘭強調是替人民看緊荷包，仍舊無法止血，其今（16）日早上於臉書再度表示，「為避免廣大藝文團體和朋友的擔憂，因此我在仔細思考後，決定本案撤案」。對此提案，民進黨立委吳思瑤不滿表示，「葉委員廉價的以為一檔視覺藝術展覽，只是幾個月的產出，孰不知美術館各檔展覽至少是超過N年以上的部署，沒有『文化』，是台灣的國會議員？」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

文化部補助藝文工作者營業損失等補貼措施，共編列6億2776萬元經費，自110年5月至12月計補助8個月。不過包含葉毓蘭在內的4名藍委，稱其他部會也是補助5至7月共3個月，文化部應比照辦理以免不公平，於昨日提案刪減8月起的5個月補助費3億9047萬5000元，消息一出，引發藝文界反彈。

長年關注藝文產業發展的吳思瑤對此也感到不滿，她認為，沒有「文化」，是台灣的國會議員？也許葉毓蘭少有到美術館看展覽的習慣，「廉價的以為一檔視覺藝術展覽，只是幾個月的產出，孰不知美術館各檔展覽至少是超過N年以上的部署，策展人嘔心瀝血企劃內容，藝術家集洪荒之力創作規劃，以及無數相關周邊產業工作人員經年累月的協力」。

吳思瑤接著說，也許葉毓蘭沒有走進劇院好好欣賞過一部戲劇、舞蹈或音樂會，「她天真的認為劇組或舞團、樂團只有登台演出時才算上工，才足以按時計價，她不懂幕前幕後所有製作團隊的籌備投入是以年為單位，是畢生心血，其文化價值更可能比生命還長！」。

吳思瑤說，不懂藝文但至少也應該聽過「 台上十分鐘，台下十年功」這句話，沒有足夠專業，也當有足夠常識，「台灣的文化資源一向邊陲弱勢，才是對文化產業極端的不公平，文化預算永遠難以跨越國家總預算的1%，這次藝文紓困預算的爭取已是費盡千辛萬苦，依舊難以與其他內需產業比拚」。

吳思瑤表示，看到國民黨立委們大聲疾呼紓困要加碼、要普發，但何以對藝文紓困差別待遇、喊砍喊殺？公平在哪裡？她也喊話要大家放心，「我們絕對捍衛珍貴的文化預算，半毛也不會被砍！而這個荒謬的鬧劇，激起藝文界團結發聲，喚起台灣社會對藝文工作更多的理解、對不同產業更深的同理，也是疫情下另類的時代見證」。