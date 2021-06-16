美國白宮7／4擬辦慶祝活動　放煙火紀念戰勝疫情

隨著疫苗接種計畫進行，美國新冠肺炎（COVID-19）疫情逐漸趨緩，美國總統拜登先前將7月4日美國獨立日訂為美國回歸疫情前正常生活的期限。美國媒體指出，拜登希望能透過鼓勵全國各地舉辦活動，來賦予獨立日新的意義，來藉此紀念美國戰勝疫情。





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根據《美聯社》、《CNN》報導，這項慶祝活動是為了展示美國戰勝了病毒，並將會是拜登就任總統以來最大的慶祝活動。為了慶祝恢復大流行前的生活，拜登希望將7月4日的假期稱為「自由之夏」。





目前已經有超過5成12歲以上美國人接種疫苗，近來美國單日新增確診數以及病歿人數也下降至爆發疫情以來的新低。美國航空旅行率也回升到疫情爆發以來最高，學校、公司以及餐廳也逐漸重新開放。





《美聯社》引述官員說法指出，拜登計畫在白宮草坪接待急救人員、相關工作人員和軍人以及其家屬進行野餐，並且開放國家廣場施放煙火，預計約有1000人參與。





因為疫情爆發之後，迫使各地取消大型活動長達一年，因此白宮希望全國各地也響應慶祝活動。白宮寄給各州政府以及官員的信件中寫道「我們歡迎你加入活動，舉辦你們自己的活動，來紀念我們的自由。並且向那些前線服務的人員致敬，並慶祝我們在對抗病毒上取得了進展」信中強調「美國即將進入一個與去年截然不同的夏天，一個自由的夏天，一個歡樂的夏天」並且要求各州政府提出自己的慶祝計畫。





不過報導指出，拜登政府仍然得繼續為接種計畫奮戰，先前拜登曾經表示要在7月4日前讓7成以上成年人接種至少一劑的目標，但隨著接種速度放緩，這個目標恐怕無法達成。根據美國疾病控制與預防中心（CDC)數據顯示，只有14州達成目標，而目前每日平均接種110萬劑，《CNN》指出可能要到7月底才能達成這項目標。



