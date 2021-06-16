陳零九康復回家了！曝確診13天「身體變化」

歌手陳零九在6月3日時透過所屬的滾石唱片在臉書提到確診染疫，並由救護車送進防疫旅館進行隔離。而時隔13天後，陳零九今（16）日稍早在社群媒體發文，提到自己已經康復回家了。

我是廣告 請繼續往下閱讀

陳零九發文提到：「謝謝各位的關心，我出院了，目前在家休養中。PCR『雙』採陰性。」他也分享在確診染疫後，經歷過一次睡眠呼吸中止症發作，也因此從防疫旅館轉到了亞東醫院接受治療，直到最近經過檢查後，「X光片肺部目前無大礙，新冠病毒PCR檢測也二度採陰，正式得到可出院返家休養的許可。」同時也再度提醒大家要注意防疫，不要心存僥倖。除了分享染疫心情、身體變化外，陳零九也感謝護理師的付出，「我們真的要好好的謝謝醫護人員們，多多體諒在這非常時期他們的付出。」

▲▼陳零九報平安，提到已經康復回家了。（圖／陳零九IG）

陳零九日前公布自己確診後，隨即在社群媒體上曬出影片，透露自己染疫的時間軸：「5月27日晚上漸漸覺得呼吸困難、29日去門診；31日快篩陰性、PCR，很不舒服回診；改醫院看診；6月2日感覺身體恢復，但晚上通知PCR陽性確診。」同時也不忘呼籲粉絲要注意健康。