平秀琳《平論無雙》無預警停播 網：又少了敢講話的節目
資深主播平秀琳主持的東森政論節目《平論無雙》，11日無預警宣布停播。《平論無雙》自2019年6月開播，平秀琳穩健、犀利的主持風格，深受不少觀眾支持，引起網友大嘆：「又少一個敢講話的節目了。」國民黨黨主席江啟臣也表示：「中華民國需要更多元的聲音！要繼續努力發聲。」
記者朱曼寧/綜合報導
2021-06-16 13:05:03
《平論無雙》是中天節目《新聞深喉嚨》的原當家主持人平秀琳、製作人朱凱翔（主播吳宇舒老公）及製作團隊集體跳槽，當時傳朱凱翔不滿中天，結果跳槽一年後，他因為一篇PTT護國神文請辭，節目時段也被調整過。
《平論無雙》11日在官方臉書寫下：「今天是平論無雙最後一集，謝謝各位好朋友2年來的支持。」不少政治人物、民眾都大嘆可惜，立法委員蔣萬安表示：「秀琳姐犀利、理性針砭時政的風格，深植人心。臺灣需要多元的聲音，期待再見到秀琳姐的風采，加油！」臺北市議員徐巧芯說：「十分不捨，萬分祝福！一起繼續為台灣發聲！」網友則紛紛留言：「很喜歡這節目感到不捨」、「難得有不是只有一種聲音的中立政論節目」、「好捨不得！難道政府容不下一點點的監督聲音嗎？」
該節目風格是「挖洞、補刀、吐槽來賓」，並為觀眾把每日所有頭條熱點新聞，最值得關注的新聞、政治議題，進行時事點評，內容方面則強調統整資訊，深入分析，犀利評論，播出期間曾專訪2020國民黨總統候選人韓國瑜、台北市長兼台灣民眾黨黨主席柯文哲、親民黨黨主席宋楚瑜等政壇重量級人士。