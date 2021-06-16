繼香港之後　澳門宣布在台經文辦19日起暫停運作

香港在台經濟文化辦事處上個月18日暫停運作後，澳門政府今（16）日宣布，在台灣澳門經濟文化辦事處將於週六（19）起暫停運作，在辦事處暫時停止運作期間，將會透過旅遊局設立的熱線處理民眾需求，以及向台灣居民提供與澳門相關資訊。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-06-16 13:05:14｜2021-06-16 13:09:55
據澳門政府在官方網站發布，在台灣澳門經濟文化辦事處將於6月19日起暫時停止運作。澳門特區政府已考慮到居民需求，辦事處暫停運作期間，將透過旅遊局設立的熱線24小時協助一般查詢、在台澳門居民服務事項和求助個案，以及向台灣居民提供與澳門相關資訊。在台民眾也可可致電新型冠狀病毒感染應變協調中心查詢熱線：+853 2870 0800。
香港上個月關閉在台辦事處，港府發言人5月21日表示，相關安排是因為台灣多次「粗暴干預香港事務」對港台關係造成了無可彌補的傷害。經貿文辦人員也曾受台灣內部激進人士威嚇，留駐人員面臨著不穩定因素，推展港台在各領域交流的空間亦在此陰影下日漸收窄。陸委會早前回應尊重香港的決策，但對於港府單方面決定深感遺憾，台灣駐香港辦事處人員仍然會堅守崗位，持續運作，提供台港民眾相關服務。