丟垃圾又不戴口罩　高市告發327件裁罰近百萬

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而高雄推動垃圾不落地多年，仍有一些亂丟垃圾的情形發生，形成社區髒亂點，環保局透過當地的里長的合作，用懸掛布條或是裝設攝影機的方式，來提醒市民朋友不要隨意的丟棄廢棄物，若圖一時方便在各街口，或是路口隨意丟棄廢棄物，恐將面臨到廢棄物清理法告發處分。
環保局環境稽查科科長黃家俊說，近期透過鳳山區清潔隊與當地北門里長的合作，針對社區的一個髒亂點架設攝影機，在過去的半個月以來，發現有10位市民朋友在該處隨意丟棄廢棄物，這個部分將會依廢棄物清理法予以告發，處以新臺幣1,200元以上、6,000元以下的罰鍰，而這10人中，又發現有5人未戴口罩，這部分也會將相關的資料移請衛生局依相關規定告發處分。
環保局強調，目前正值全國防疫期間，呼籲市民朋友外出倒垃圾務必要戴上口罩，若是沒有戴口罩，一經查獲將會移請衛生單位予以告發，並處以3,000元以上的罰款，希望市民朋友都能夠遵照垃圾收運的時間跟地點丟垃圾，丟垃圾的時間跟地點，也可以透過環保局建置的垃圾清運APP，隨時掌握住家附近最新的垃圾定點收運資訊，方便市民朋友丟垃圾。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。