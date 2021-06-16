「全國陪雙北坐牢」惹議　苗博雅：斷章取義不會解決問題

新冠肺炎疫情在台灣持續蔓延，北台灣則是五月中首波確診數暴增的區域。雖然現階段疫情逐漸降溫，不過仍舊持續進行三級警戒。對此社民黨台北市議員苗博雅日前在政論節目上，表示「全國20幾個縣市民眾，現在是一起陪雙北在坐牢。」此番說法也引發社會各界抨擊。而苗博雅則表示，歡迎不同意見理性討論，但不必斷章取義，更不用做政治超譯，操作情緒勒索，「可以斷章取義摘錄一句話修理苗博雅，但實際問題不會因解決提出問題的人就消失。」





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苗博雅在政論節目上表示，由於雙北地區這三個禮拜，雖然疫情有所趨緩，但仍舊像是一個悶燒的火爐，如果有疫情像是星星之火飄出去的話，就會延燒出去。「其實全國20幾個縣市民眾，現在是一起陪雙北在坐牢。」苗博雅說，想要解除三級唯一的關鍵，其實並不是疫苗，因為疫苗是防止半年之後的疫情，因為疫苗打下去之後，它還要2周才會有保護力量，1劑還要間隔8週。「最重要的，還是雙北疫情的散播，要能夠先壓下來。」





不過針對「全國陪雙北一起坐牢」的說法，卻引發外界軒然大波。台北市政府發言人陳智菡批評，該慚愧的應該是這句話，怎會這樣污名化自己的城市？難道病毒是「從天而降」到雙北嗎？這段時間北市認真防疫，相信議員非常清楚卻這樣污名化，「我們覺得非常不可思議」。





國民黨市議員徐巧芯則表示，在疫苗還不足，尚未施打完畢之前，視疫情狀況時實施軟性封城已經證明了是有效果的。這一波疫情從國外產生破口進到台灣社區，是雙北的市民都不願意看到的事，絕對沒有什麼「全國陪雙北一起坐牢」的說法。





對此苗博雅今（16）日中午也回應，表示「歡迎不同意見理性討論，但不必斷章取義，更不用做政治超譯，操作情緒勒索。」苗博雅說，當時發言的重點在於希望台北市政府做好防疫基本功，好好改善缺失，讓全台早日解封。不過在當天錄影結束後，臺北市又發生更離譜的好心肝特權疫苗事件。後續的長者施打疫苗，後勤安排一團亂，基層醫護工作加倍，民怨更加高漲。這些情況都顯示市府高層指揮不當，議員怎能不憂心？





苗博雅強調，若雙北疫情繼續悶燒，全國解封就遙遙無期。其他縣市政府資源比台北少，但不分藍綠，該做的後勤工作都一步一腳印做好。唯獨臺北市出現許多其他縣市沒有的問題。苗博雅說，市府高層指揮不當是事實，「可以斷章取義摘錄一句話修理苗博雅，但實際問題不會因解決提出問題的人就消失。」



