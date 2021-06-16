男星美國快篩陽性　曝接種輝瑞疫苗副作用

2019新型冠狀病毒（COVID-19）蔓延全球，全台三級警戒已實施近月，曾是男團「紅孩兒」的成員韓志杰，在美國快篩陽性，看到報告結果，他整個人都傻了，以為自己確診染疫，所幸只是虛驚一場。目前已經施打完2劑輝瑞疫苗的他，也分享接種後的副作用。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-06-16 14:12:27｜2021-06-16 14:38:32
目前人在美國的韓志杰，以連線的方式在吳小帽、翁瑞怡和吳珊珊主持的Podcast、YouTube節目《Wow靠！有事嗎？》分享以為確診的過程，他透露美國疫情從去年五、六月急速攀升，但路上還是很多人不戴口罩趴趴走，普篩之後確診人數越來越多，身邊也有不少朋友確診，於是他也去普篩，看到「陽性」結果很震驚，緊急聯絡家庭醫生，詢問要怎麼辦。
醫生要他先自我隔離14天，結束後要在48小時內連續兩次陰性才代表病毒完全清空，如果其中一次陽性，就要再隔離十天。後來他兩次都是陰性，一週後又去抽血檢驗，卻發現血清內沒有抗體，他才鬆一口氣：「原來我就是所謂的偽陽性！」
在美國上班的他，去年因疫情停工半年多，還申請了失業救濟金。目前他已打完2劑輝瑞疫苗，「一大早起床上網預約，一開始很難搶，要靠運氣。」韓志杰提到，打第一劑沒什麼沒副作用反應，第二劑打完隔天明顯沒精神，肚子咕嚕咕嚕叫、起雞皮疙瘩，發冷，他請了假躺在床上休息，過了就好了。
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