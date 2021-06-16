男星美國快篩陽性　曝接種輝瑞疫苗副作用

2019新型冠狀病毒（COVID-19）蔓延全球，

全台三級警戒已實施近月，曾是男團「紅孩兒」的成員韓志杰，在美國快篩陽性，看到報告結果，他整個人都傻了，以為自己確診染疫，所幸只是虛驚一場。目前已經施打完2劑輝瑞疫苗的他，也分享接種後的副作用。

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目前人在美國的韓志杰，以連線的方式在

吳小帽、翁瑞怡和吳珊珊主持的Podcast、YouTube節目《Wow靠！有事嗎？》分享以為確診的過程，他透露

▲▼韓志杰一度以為自己染疫。（圖／《Wow靠！有事嗎？》提供）

在美國上班的他，去年因疫情停工半年多，還申請了失業救濟金。目前他已

韓志杰