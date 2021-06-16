國外打疫苗回台放寬？陳時中：防堵變異病毒、管制不鬆懈
針對媒體詢問，有民眾在國外接種疫苗，回台是否可以放寬居家隔離等防疫規定？為此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（16）日表示，過去有討論過，但近來因為國內本土疫情緊張，因此暫不做這個考慮，且也憂心會有變種病毒株的入侵。
記者許家禎／台北報導
2021-06-16 16:33:07
陳時中指出，民眾在國外打完疫苗，回台是否放寬相關檢疫，其實以前有過這樣的思考，但近來國內疫情緊張，可能要多點精神把國內情況搞好，屆時才來談邊境的問題。尤其國外各類變種病毒肆虐，目前還難以掌握，因此國外回台的，即使打過疫苗，仍要遵守居家隔離14天的規定。強調「台灣不能絕對不能掉以輕心」！
至於台灣目前有沒有可能有變種病毒的存在？陳時中說不能肯定說完全沒有，但他認為，病毒在很小群體產生變異幾乎不太可能，尤其台灣人口規模數，跟現在染疫狀況要直接變異，可能性相對低。而目前的狀況趨於平穩，但也不能鬆懈與放鬆。
對於死亡病例，發言人莊人祥指出，確實這一週有挑了幾個死亡病例，其中4例做出病毒基因定序，都跟先前病毒一樣為英國變異株，苗栗也都跟先前群聚狀況一致，因此目前沒有發現英國變異株以外的病毒在國內流行。
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