快訊／今新增167例本土確診！另有18例死亡個案

中央流行疫情指揮中心今(16)日公布，國內新增170例COVID-19確定病例，分別為167例本土個案及3例境外移入；確診個案中新增18例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之167例本土病例，為85例男性、82例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年6月1日至6月15日。個案分佈以新北市65例最多，其次為臺北市50例，苗栗縣21例，桃園市14例，花蓮縣8例，新竹縣5例，基隆市2例，高雄市及臺中市各1例。其中雙北地區以外縣市52例中，48例為已知感染源、4例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增18例死亡個案，共計為男性9位、女性9位，年齡介於30多歲至90多歲，發病日介於5月7日至6月10日，確診日介於5月15日至6月11日，死亡日介於6月6日至6月14日，詳如新聞稿附件。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月14日累計公布11,907位確診個案中，已有6,373人解除隔離，解隔離人數達確診人數53.5%。

指揮中心表示，今日新增3例境外移入個案中，案13371、案13372均為菲律賓籍20多歲男性船員，分別於5月13日及5月5日自菲律賓來臺工作，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，且居家檢疫期滿採檢結果均為陰性。2人為同船船員，在臺期間並無症狀，6月14日因出境需求，一同自費採檢，於今日確診；衛生單位已匡列2人接觸者共19人，均列自我健康監測。案13501為本國籍20多歲男性，5月24日自菲律賓返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，檢疫期滿後於6月9日出現發燒、咳嗽症狀，就醫後返家持續自主健康管理，6月15日因症狀持續就醫採檢，於今日確診；衛生單位已匡列相關接觸者2人，列居家隔離。

指揮中心統計，截至目前國內累計937,150例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含914,861例排除)，其中13,409例確診，分別為1,161例境外移入，12,195例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另新增2例空號 (案12511、12767)，累計94例移除為空號；確診個案中478例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。