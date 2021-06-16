疫情衝擊　無薪假人數一周激增1318人

5月本土疫情急遽升溫，全國升級三級警戒，衝擊民間消費，也影響就業情勢；勞動部今(16)日發布最新減班休息(俗稱無薪假)統計，目前全台共計有625家事業單位、6,383人實施無薪假，無薪假人數在短短一周激增1,318人，增幅達到26%，其中以住宿餐飲、批發零售業增加最多。
MoneyDJ理財網
2021-06-16 14:25:58
根據勞動部截至6月15日統計，目前全台共有625家事業單位、6,383人實施無薪假中，相較截至6月7日止有467家事業單位、5,065人實施，一周中增加158家廠商、1,318人通報實施無薪假；其中，住宿及餐飲業共有70家事業單位、972人實施無薪假，較上周增加29家、477人；批發及零售業共有164家廠商、944人實施無薪假，較上周增加50家、220人。
勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛指出，受疫情影響，餐飲業禁止內用，營業受影響，其中，吃到飽、鍋類要轉型外帶有其困難，因此實施無薪假，學校停課也使團膳業者受影響；而因餐飲店家暫時休息，連帶也影響中游食材批發零售廠商、上游食品製造商，這些狀況均反映在本次批發及零售業和民生工業的通報數字中。
他也指出，這一波實施無薪假多為一周休一天，即月休4天；和先前受邊境管制影響的運輸業、旅行社實施無薪假多採取月休9天至12天的情形有所不同，主要反映這波本土疫情衝擊。
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