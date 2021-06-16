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落實疫苗施打　史哲揭局處首長穿上紅背心從督導變指揮官

▲針對疫苗接種戰各面向業務需要，高市府局處首長們穿上防災會議上的紅背心由督導轉變成指揮官，以便因地制宜調度。（圖／高市府提供）
▲針對疫苗接種戰各面向業務需要，高市府局處首長們穿上防災會議上的紅背心由督導轉變成指揮官，以便因地制宜調度。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-06-16 14:14:11

高市副市長史哲今(16)日發文指出，市長陳其邁昨日在疫苗接種結束後、兩度召開會議檢討，會後各局處首長分頭前往接種站連夜調整與改善，今日市府總動員至現場協力執行疫苗接種，會以滾動式調整，為未來做好更多準備。會中也決定所有局處首長，身份從第一天的督導，轉變為指揮官。並請消防局長，麻煩同仁從災防中心送來防災應變時首長們的紅背心。

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▲市長陳其邁昨日在疫苗接種結束後、兩度召開會議檢討，會中決定所有局處首長，由督導轉變為指揮官並從災防中心送來防災應變時首長們的紅背心。（圖／高市府提供）
▲市長陳其邁昨日在疫苗接種結束後、兩度召開會議檢討，會中決定所有局處首長，由督導轉變為指揮官並從災防中心送來防災應變時首長們的紅背心。（圖／高市府提供）
史哲表示，接種第二天有很多新場地，即使舊場地也未必能調度完成。時間已經七點多了。於是，會議上決定所有局處首長，身份從第一天的督導，轉變為指揮官。並請消防局長，麻煩同仁從災防中心送來防災應變時首長們的紅背心。穿上紅背心的市府首長，便是負起每個疫苗接種站的所有責任，指揮官就是代表因地制宜的現場調度。

▲高市府各局處總動員，分別到各接種站了解實際運作情況與需要改善內容。（圖／高市府提供）
▲高市府各局處總動員，分別到各接種站了解實際運作情況與需要改善內容。（圖／高市府提供）
 

▲高雄市長陳其邁昨晚兩度開會檢討接種疫苗事宜，具體指示調整方向。（圖／高市府提供）
▲高雄市長陳其邁昨晚兩度開會檢討接種疫苗事宜，具體指示調整方向。（圖／高市府提供）
史哲指出，一個接種站，有衛生局以及搭配的醫療院所執行醫護問診注射，有民政系統區長對接里長面對長者，有交通局與熱血計程車，有無數的志工引導動線，還有警察局各所指揮交通維持秩序，還有場地管理單位等等。各面向的業務，就是要由指揮官來進行全面性的整合。會後，所有市府首長分頭出發，前往每一個接種站，連夜調整座位與現場配置、搭設帳篷、擺放座椅。一路處理到深夜時分，紛紛回報各接點的佈置狀況。

史哲也表示，各局處經過一夜的夜行軍，今早不到八點全體集合的早勤教。局處首長們再次穿上紅背心，在各自負責的接種站集合不同單位進行工作會議，確實傳達市長的要求、整合各方凝聚工作共識與默契。並且調整檢視動線、增設帳棚座椅，甚至有些疫苗接種站，因應現場狀況、雨勢，當場增設帳篷或是更換帳篷地點。

史哲欣慰的說，再提前一夜的調整準備，今天各接種站都是八點初就開始接種疫苗，家屬們也都僅然有序的坐在注射區外頭，而穿上紅背心的指揮官們，也都站在前線，確認一切都務實執行。

史哲最後也強調，疫情是空前，每一個人防疫也是新手，我們不怕缺失，但是我們有能力立刻調整隊形。我們都知道這場戰役，關鍵就是在整合。史哲也希望落實整合市長要求所有首長直接前往第一線，務實傳遞與執行市府防疫會議的各項規劃。更希望市長所提到的，務必將高雄的每位長輩，視為我們自己父母親來照顧，以同理心來陪伴每位長輩，來完成這次疫苗注射的任務。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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