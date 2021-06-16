落實疫苗施打　史哲揭局處首長穿上紅背心從督導變指揮官

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史哲表示，接種第二天有很多新場地，即使舊場地也未必能調度完成。時間已經七點多了。於是，會議上決定所有局處首長，身份從第一天的督導，轉變為指揮官。並請消防局長，麻煩同仁從災防中心送來防災應變時首長們的紅背心。穿上紅背心的市府首長，便是負起每個疫苗接種站的所有責任，指揮官就是代表因地制宜的現場調度。
史哲指出，一個接種站，有衛生局以及搭配的醫療院所執行醫護問診注射，有民政系統區長對接里長面對長者，有交通局與熱血計程車，有無數的志工引導動線，還有警察局各所指揮交通維持秩序，還有場地管理單位等等。各面向的業務，就是要由指揮官來進行全面性的整合。會後，所有市府首長分頭出發，前往每一個接種站，連夜調整座位與現場配置、搭設帳篷、擺放座椅。一路處理到深夜時分，紛紛回報各接點的佈置狀況。
史哲也表示，各局處經過一夜的夜行軍，今早不到八點全體集合的早勤教。局處首長們再次穿上紅背心，在各自負責的接種站集合不同單位進行工作會議，確實傳達市長的要求、整合各方凝聚工作共識與默契。並且調整檢視動線、增設帳棚座椅，甚至有些疫苗接種站，因應現場狀況、雨勢，當場增設帳篷或是更換帳篷地點。
史哲欣慰的說，再提前一夜的調整準備，今天各接種站都是八點初就開始接種疫苗，家屬們也都僅然有序的坐在注射區外頭，而穿上紅背心的指揮官們，也都站在前線，確認一切都務實執行。
史哲最後也強調，疫情是空前，每一個人防疫也是新手，我們不怕缺失，但是我們有能力立刻調整隊形。我們都知道這場戰役，關鍵就是在整合。史哲也希望落實整合市長要求所有首長直接前往第一線，務實傳遞與執行市府防疫會議的各項規劃。更希望市長所提到的，務必將高雄的每位長輩，視為我們自己父母親來照顧，以同理心來陪伴每位長輩，來完成這次疫苗注射的任務。
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