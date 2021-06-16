距台灣不到740公里！廣東台山核電廠證實「燃料棒破損」
美國《CNN》週一（14）報導，位於中國廣東省的台山核電廠疑似輻射外洩，共同營運的法國電力公司「法馬通」（Framatome）致函美國官方尋求技術性支援。中國生態環境部（國家核安全局）今（16）日出面回應，證實約5根燃料棒破損，但核電廠運行過程中出現燃料棒破損是「正常現象」，核電廠運行仍「安全有保障」。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-06-16 14:39:56｜2021-06-16 14:51:21
核電廠輻射外洩事件引發各界關注，資料顯示，台山核電廠距離廣州約142公里，距離香港約135公里，距離澳門約70公里，Google地圖推算台山核電廠距離台灣約740公里。中國生態環境部微信官方帳號今日發文回應，目前台山核電廠1號機組運行過程中，監測到反應堆一迴路冷卻劑的放射性比活度上升，但仍然在核電廠運行技術規格書規定的允許穩定運行的範圍內，滿足技術規範要求，核電廠運行仍安全有保障。
中國國家核安全局相關負責人介紹，台山核電廠有2台EPR（歐洲先進壓水堆）核電機組，法馬通公司設計、中法合資建設運行。自台山核電廠開始建設以來，國家核安全局始終依法依規對其嚴格監管。目前兩台機組均已進入第二燃料循環，且一直保持安全穩定運行，周邊環境未見異常。
負責人表示，1號機組共有6萬多根燃料棒，目前估計破損5根左右，佔整體比例小於0.01%，低於設計假設的最大破損比0.25%。1號機組的輻射水平升高，與燃料棒破損有關，但燃料在製造、運輸、裝載等過程中含有不可控因素，出現少量的燃料棒破損難以避免，屬於常見現象，且世界上許多核電廠發生過燃料棒破損仍繼續運行的案例。
美國《CNN》14日的報導指，法馬通的信件披露中國官方為了避免反應爐被迫停止運作，上調台山核電廠外輻射檢測的可接受限值。對此，中國國家核安全局回應，《CNN》的報導並非事實，核安局未來將持續監控台山核電廠1號機組的放射水平，加強監督和環境監測工作，同時與國際原子能機構、法國核安全監管部門等保持聯繫。