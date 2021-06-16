直播／地方醫院施打疫苗狀況亂　柯文哲記者會說明

台北市15日開始為年長者施打新冠肺炎疫苗，且首度採取線上預約的方式進行。不過從昨日開始施打以後狀況不斷，先是許多長者在疫苗預約施打時間前，就前往施打地點排隊，造成群聚恐怕會成為疫情破口。而昨日深夜萬華區的西園醫院，無預警宣布暫停施打疫苗，直指是北市府疫苗配發時間出問題，也讓北市府方面緊急發出聲明回應，對此台北市長柯文哲也出面召開記者會說明。





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根據了解，西園醫院在昨天就已經所有網路預約的長者疫苗施打作業，今天則將開始為「未預約」的長者施打疫苗，一共有多達240人。由於西園醫院認為一個時段內，只能為100長者施打疫苗，因此日前在與北市府的會議上，也提出希望衛生局提早配送疫苗，讓醫院方面能夠分上午及下午作業。不過北市府當時就表明，全台北市針對未預約施打疫苗的長者，都是「16日上午配送、下午開始施打」，全北市做法一致。





而根據市府方面的說法，院方疑似把預約施打疫苗的名單，與全數設籍西園醫院周圍的人數重疊，導致才會有這麼多施打人數。不過外界也質疑，已經進行網路預約的長者，仍舊會收到北市府寄發的疫苗施打通知書，是否會造成年長者錯亂，進而短期內兩度前往醫院施打疫苗？今日北市府防疫記者會的最新說法，就讓《NOWNews今日新聞》直播鏡頭帶您掌握。



