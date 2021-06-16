下雨了！陳其邁提醒長輩不用趕 桃源接種站化身得來速
高雄市87歲以上高齡長輩疫苗接種今(16)日進入第2天，由於早上下起大雷雨，地面濕滑，高雄市長陳其邁再前往七賢國小接種站視察，特別提醒長輩們不用趕、強調接種站會延長時間。不僅現場工作人員與警方人員也協助幫忙長者走過天雨路滑的地面，醫護們更是細心的蹲在地上問診，使今天的接種疫苗更順暢。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-06-16 15:03:48
值得一提的是，高雄桃源區今在桃源里雅妮綜合風雨球場，為75歲以上長者施打新冠肺炎疫苗，列冊30名長輩全到齊、施打率百分百；少數長輩行動不便，區公所特派專車接送，醫護人員更化身得來速員工，讓長輩免下車、坐在車上接種。 高市原民會主委阿布斯表示，衛生所及區公所同仁立刻完成接種站座位調整及動線安排，除將現場座位保持在2.5公尺以上，還特別安排家屬等候區，保持安全施打環境。阿布斯還特別準備宣導手板，針對施打完疫苗長輩，逐一提醒相關注意事項。
同時，桃源區公所另針對行動不便的長輩，設置專車到府接送，並由衛生所醫護親自上車問診後施打疫苗，讓長者不用下車、安心在車上接受醫護照料，像是速食店得來速的服務一樣。
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