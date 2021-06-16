台中16日增1確診足跡 英語課程業務員

台中市今（16）日公布新增1名本土確診案例，為27歲線上英語課程業務員（案13409），為龍井區家庭群聚首例案8758的鄰居，先前已被匡列為相關接觸者。台中市政府獲報後，市長盧秀燕立即拍板成立前進指揮所，預計明日針對住家社區及足跡自強市場周邊設置2處快篩站；該案已匡列相關接觸者，針對足跡史全面清消。
記者柳榮俊/台中報導
2021-06-16 15:35:38
中市府今下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會，衛生局長曾梓展說明，龍井區家庭群聚案今日新增1例確診個案，加上尚未領號2例，已累計6人確診。個案為龍井區家庭群聚首例案8758的鄰居，為27歲、線上英語課程男性業務員，自5月21日開始居家辦公，23日曾與案8758共乘一台車至市場購物，31日因案8758確診被匡列為接觸者，6月1日PCR檢驗陰性，於5月31日至6月6日居家隔離。
該案6月7日解除居家隔離後，曾到喜利廉沙鹿門市，8日曾赴大肚自強早市，10日曾至全聯福利中心龍井沙田店，14日後開始出現不適症狀，15日騎車至醫院就診，經PCR檢驗確診。
另外，針對市民接種AZ疫苗可能發生不良反應或死亡，曾梓展表示，衛生局獲報後將立即聯繫接種或就醫單位，於疫苗接種後不良反應通報系統（VAERS）通報，並協助家屬提出救濟申請，衛生局受理申請後會調閱病歷等相關資料，再將申請書及病歷等送至衛福部委辦的社團法人國家生技醫療產業策進會審議，審議期預計3至6個月。
曾梓展強調，從防疫觀點，市府配合中央鼓勵民眾施打疫苗提升防護力，但依據衛福部疾病管制署的COVID-19疫苗接種計畫說明，對於疫苗成分有嚴重過敏反應史，或對於先前接種的疫苗劑次有發生立即過敏反應者將不予接種。