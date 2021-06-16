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足球／要喝水！C羅一舉動讓可口可樂市值瞬間蒸發1106億

▲葡萄牙天王Cristiano Ronaldo(C羅) 。（圖／美聯社／達志影像）
▲葡萄牙天王Cristiano Ronaldo(C羅) 。（圖／美聯社／達志影像）

運動中心/綜合報導

2021-06-16 16:09:55｜2021-06-16 16:21:07

歐洲國家盃賽事目前正如火如荼的進行，葡萄牙昨天以3:0擊敗匈牙利，當家球星「C羅」Cristiano Ronaldo梅開二度，幫助球隊取勝。不過更吸引球迷討論的，還是他日前的「可樂事件」。根據西班牙媒體 《馬卡報》報導，此舉讓可口可樂虧損高達40億美元(1106億新台幣)。

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歐洲盃賽前記者會，C羅把放桌子前的兩瓶可樂拿走 ，然後說：「要喝水(Agua)！」由於他並不是和梅西一樣是百事可樂的代言人，因此外界認為可能是這位葡萄牙球星對身體管理一向自律，因此才不想和可樂同框吧。

不過對可口可樂來說可就有點慘了，因為他們正好就是本屆歐洲盃的贊助商，在桌子上擺自家飲料當然是想增加曝光率，沒料到C羅來這一手，使得自家股票直直落。

對此，可口可樂的發言人表示「每個人都有偏好，有權選擇自己喝什麼。記者會上，我們提供給球員們的有水，還有可口可樂和無糖可樂。」

C羅是全世界人氣最高的球星之一，他的IG有2.9億人追蹤為史上第一，推特也有超過9200萬人追蹤，根據報導指出，他的一則推文就有破千萬的價值，IG發文更是價值高達2750萬。

或許C羅也不是故意砸可口可樂的牌子，但因為他這個舉動，可口可樂公司的股票直接下跌了1.7%。《馬卡報》聲稱，可口可樂的市價因這個舉動從2420 億美元降到2380億美元，其影響力可見一斑。

 

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