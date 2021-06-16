名家論壇》錢震宇／邊走邊道歉的王國材

端午連假，交通部實施匝道儀控管制，車全塞在交流道，結果不是阻擋民眾回鄉，而是根本回不了家，引爆極大民怨。連假後，交通部長王國材在立法院走廊上被記者堵到，被問到是不是該道歉，他沒停下腳步、邊走邊說「如果造成不便，非常抱歉」，卻不忘自誇，國道因此減了65%的中長途車流。





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果然「丁丁是個人才」啊！王國材一面道歉，卻又一面稱讚政策得宜，使得車流減少，這不是在反諷自己，就是笨得可以。中長途車流減少跟匝道儀控沒有直接的關係，或可能只是分散上國道的車流時間而已，真正影響到的是短程的通勤族跟物流配送業者。





況且，若要防堵疫情，不准民眾返鄉，怎麼會一開始從嚴，後來被民眾罵爆後就放寬16個匝道，難道真要返鄉的車流不會利用這些匝道上國道嗎？然後到了第二天下午就乾脆取消匝道儀控，回到連假模式，「這是哪門子的政策？」





如果覺得匝道儀控政策正確合理的話，王國材又何必道歉？若有心要道歉，怎麼可能邊走邊講，不甘不脆。





事實上，當初交通部說要進行匝道儀控，要大家「上不了國道」時就引發適法性的疑慮，不少人抨擊這是「過度擴張政府權力」，似乎政府只要打著「防疫目的」，就可以漫無邊際的限制人民的行動自由。根據三級警戒防疫指引規範，裏頭並無規定不准民眾返鄉回家的項目，更沒有因此可以管制民眾開車上國道的規定。





細查了一下，交通部匝道儀控的法源應該是根據《高速公路及快速公路交通管制規則》第19條，「為維護高速公路及快速公路交通安全與暢通，高速公路及快速公路管理機關或警察機關於必要時，得發布命令，指定時段於高速公路及快速公路特定匝道或路段之車道、路肩，禁止、限制或開放車輛通行。」





但此法的根本目的在於維護高速公路的「交通安全」與「暢通」，不是「阻擋車輛上國道」；之前匝道儀控是怕高速公路「塞車」，影響用路人權益，現在匝道儀控是怕高速公路「有車」，不准車輛上國道，實質上已經嚴重侵害到用路人的權益。以法論法，交通部帶頭違反法條，限制用路人權益，其實是犯了大錯。





結果，多少人被這樣的愚蠢政策給影響、耽誤到，最後只換得王國材邊走邊說的幾個字，還說這是「造成一些人不方便」，他感到抱歉。看來，王國材跟之前的林佳龍有得比，錯都錯在大家都不是「聰明的用路人」。





蔡政府會有「邊走邊道歉王國材」其實一點都不令人意外。想想日前衛服部次長石崇良說出「萬華就是疫情破口」的荒謬離譜說法，陳時中還幫他道歉，替石崇良緩頰，說「如果這些發言讓任何人感到受傷，指揮中心都必須表達歉意」。言下之意，他不承認有錯，是因為有些人感到受傷，他才被動致歉。





疫情爆發至今，多少人失去生命及工作，政府沒有一位官員為此負責下台，彷彿毫無過失，官員一副何錯之有態度，動輒編列預算用紓困來救濟民眾，不論外界如何質疑、反彈，蔡政府依然故我，甚至擴張解釋、曲解法條。





看到苗頭不對，才趕緊敷衍應付一下，「蔡英文對著螢幕致歉、陳時中幫石崇良道歉、王國材邊走邊道歉」。太過冷血無情，又麻痺不仁的官員，天天在台灣政壇上演，一次次的重複著，撕裂人心，更重傷台灣曾經引以為傲的民主自由。





如果民主選舉最終只是場政治豪賭，那此時的台灣人民正在為選出無能的政府而償債，無力改變的人民只能繼續踏在這塊土地上，相互感嘆、自我安慰，看著囂張跋扈的政府，凌遲人民，直到自我覺醒的那天！











●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人





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