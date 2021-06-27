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疫苗有進展！聯亞生技學霸領軍　豪語將打世界盃

▲聯亞生技新冠疫苗預計將赴印度進行三期臨床試驗，圖中為董事長王長怡。（圖／NOWnews資料照，記者林明安攝）
▲聯亞生技新冠疫苗預計將赴印度進行三期臨床試驗，圖中為董事長王長怡。（圖／NOWnews資料照，記者林明安攝）

記者張志康/綜合報導

2021-06-27 20:00:00

5月28日，衛福部食藥署與高端疫苗及聯亞生技簽訂一紙國產新冠疫苗的供應合約，除約定將採購500萬劑新冠疫苗外，加上開口合約，最高將採購1000萬劑疫苗。

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談到聯亞生技，就不能不提創辦人兼董事長的王長怡。王長怡的父親是前國大代表王成聖，她1973年自台灣大學化學系畢業後，至美國紐約的洛克斐勒大學進修生物醫學，取得生化與免疫學博士學位後，於1980年，她28歲那年，進入史隆凱特林癌症研究中心，成為該中心最年輕實驗室主任。

到了1985年，她在紐約成立了聯合生物醫學公司（UBI），1998年，接受時任工業局長尹啟銘邀請，獲得行政院開發基金（現國發基金）與經濟部支持，回台成立聯亞生技。

從股東結構來看，聯亞生技最大股東是王長怡自創的UBI，持股約6成，剩下的四成股權分別為國發基金（20%）、台糖（10%）與耀華玻璃（10%）。換言之，聯亞生技有高達四成的官股。

但由於生技產業投入大、產出慢，聯亞生技透過代工生產藥劑支撐龐大的研發經費。到了2013年，台塑生技董事長王瑞瑜與聯亞生技展開合作，首先，聯亞生技以產品線分割，將單株抗體產線分割出了子公司聯合生物製藥（聯生藥），2014年也將非單株抗體、小分子藥產線，分割出另一家名為聯亞藥業（聯亞藥）的子公司。這兩家子公司的第二大股東都是王瑞瑜的台塑生技。

在新冠肺炎疫苗的開發過程中，王長怡曾接受多家媒體專訪，她表示，聯亞的競爭對手不是高端疫苗，她認為聯亞從一開始打得就是「世界盃」。

在疫苗的開發中，聯亞疫苗是怎麼設定分工呢？據瞭解，王長怡安排子公司聯生藥負責蛋白質原液的生產，另一家子公司聯亞藥負責疫苗後段的調配、充填、包裝與出貨，母公司聯亞生技則負責執行後續的二期及三期臨床試驗。

由於對旗下的新冠肺炎疫苗，以及相關產品有信心，再加上後續的三期臨床試驗也將是成本很高的，王長怡接下來也有相當的資本市場規畫，除了旗下的聯亞藥於6月23日上興櫃外，美國的UBI公司，透過新成立的COVAXX疫苗開發公司，將啟動那斯達克掛牌計畫。子公司聯生藥因公司登記在開曼群島，目前規畫到香港掛牌。

值得一提的是，聯亞藥興櫃掛牌交易第一天，以30元登錄興櫃，開盤報37.5元，隨後向上衝高，開盤近1小時最高報220元，盤中漲幅一度超過633%，最終收盤時，股價來到215元，漲幅達573%。第二天，聯亞藥的股價更一度上衝到300元，也引起金管會注意，表示將進行調查。

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民調中心

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
4.57%95.43%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.73%35.27%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
36.72%63.28%
2021-06-25-2021-06-28
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

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若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

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