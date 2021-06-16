屏東再獲1.64萬劑疫苗 第二階段6月18日接續施打
屏東縣再獲中央流行疫情指揮中心撥配1萬6400劑AZ疫苗，縣府已規劃第二階段80至84歲長輩，約1萬9000人將接續在6月18日至20日施打，目前各鄉鎮已陸續通知符合資格的長輩，請長輩按照時間前來施打，後續第三階段75歲以上長輩，會視疫苗撥補狀況再通知！縣長潘孟安掛心長照機構臥床和洗腎鄉親，抵抗力較弱必須要儘快完成施打提升保護力。
記者黃正忠／屏東報導
2021-06-16 16:28:15
潘孟安16日在主管會報指示，雖然屏東疫苗開打順利，但「病毒不會放假」，相關作業仍不可鬆懈，在中央第二批1萬6400劑AZ疫苗即將撥補到來之際，請各注射站預排人力及各項物資資源，施打名冊也要檢視完整，與村里長、村里幹事密切聯絡，在安全的大原則下，務必讓疫苗注射順暢快速。
同時配合第二階段施打作業，從6月18日起有四個鄉鎮注射站調整地點，分別是：恆春鎮改至恆春國中、枋寮鄉改枋寮高中、佳冬鄉改佳冬國中、里港鄉改里港國小，請民眾注意。
屏東縣首次大規模疫苗施打作業，繼第一日完成6844人接種後，16日預計為3980位長輩接種。而全縣48處注射站涵蓋山巔、海邊到離島都有，南北相距上百公里，縣府團隊密切掌握各注射站情形，不斷滾動式調整服務。
潘孟安更是掛心，時刻緊盯接種狀況，尤其一些長照機構臥床和洗腎鄉親，抵抗力較弱，一旦發生感染，很容易就會群聚蔓延，必須要儘快完成施打，提升保護力。
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