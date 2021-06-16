竹縣警雙神探 榮膺全國模範警察

新竹縣政府警察局表示，110年度警察節前夕接獲警政署傳來佳音，該局新湖分局偵查隊小隊長鍾志杰、橫山分局偵查隊小隊長許家銘雙雙經內政部核定獲選110年第57屆全國模範警察，這獎項實質肯定員警打擊犯罪、維護治安所做的辛勞付出與犧牲奉獻；因疫情嚴峻，全國均取消警察節各項慶祝活動，局長吳敬田於昨(15)日警察節當天，親赴分局表揚該2名傑出員警。
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-06-16 16:13:38
新竹縣警局表示，鍾志杰於109年間偵破各類社會矚目性重大案件，如張○○殺人、槍砲彈藥刀械管制條例案、新興毒品彩虹菸集團等案。從警12年來，鍾員深深體會，刑事案件發生後，只要堅持追根究底，任何案件都能迎刃而解。偵辦案件調閱監視錄影系統是最有效的方法之一，鍾員曾一天內監看畫面十幾個小時，為了就是把犯罪事實真相還原，對被害人及家屬有所交代，並表示辦案都是經驗的累積，只要肯學、肯做，經驗會比他人豐富，那就成功了。
新竹縣警局表示，許家銘為本縣尖石鄉泰雅族原住民，從警25年任勞任怨，練就細膩敏捷的偵查技巧，辦案出奇制勝，一舉瓦解「上、中、下游一條龍式」山老鼠集團、破獲臺三線棉被裹屍凶殺命案、尖石鄉殺人棄屍等案，令作奸犯科、橫行霸道之徒，心生畏懼而聞風喪膽。
吳敬田表示，除了恭喜鍾志杰、許家銘等2位同仁榮膺全國模範警察這分殊榮外，另以攀登百岳為例，穩紮穩打，一步一腳印，恪遵法律規定，踐行程序正義，為執法人員偵辦案件的不二法門。同時也肯定、感謝常年致力維護社會治安的全體警察同仁，及所有警察寶眷無私的支持，每一位獲獎同仁的背後，除有相互扶持的團隊外，最重要的是所有警察眷屬，願意體諒、支持警察同仁不分晝夜辛勞工作，做他們最大的強力後盾，亦期勉同仁再接再厲，為新竹締造更好的治安成績。