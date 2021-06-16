COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

竹縣警雙神探 榮膺全國模範警察

▲新竹縣警局新湖分局偵查隊小隊長鍾志杰（右）獲選全國模範警察，局長吳敬田（左）予以表揚。（圖／新竹縣政府警察局提供）
▲新竹縣警局新湖分局偵查隊小隊長鍾志杰（右）獲選全國模範警察，局長吳敬田（左）予以表揚。（圖／新竹縣政府警察局提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-06-16 16:13:38

▲新竹縣警局橫山分局偵查隊小隊長許家銘（右）獲選全國模範警察，局長吳敬田（左）予以表揚。（圖／新竹縣政府警察局提供）
▲新竹縣警局橫山分局偵查隊小隊長許家銘（右）獲選全國模範警察，局長吳敬田（左）予以表揚。（圖／新竹縣政府警察局提供）
新竹縣政府警察局表示，110年度警察節前夕接獲警政署傳來佳音，該局新湖分局偵查隊小隊長鍾志杰、橫山分局偵查隊小隊長許家銘雙雙經內政部核定獲選110年第57屆全國模範警察，這獎項實質肯定員警打擊犯罪、維護治安所做的辛勞付出與犧牲奉獻；因疫情嚴峻，全國均取消警察節各項慶祝活動，局長吳敬田於昨(15)日警察節當天，親赴分局表揚該2名傑出員警。

我是廣告 請繼續往下閱讀
新竹縣警局表示，鍾志杰於109年間偵破各類社會矚目性重大案件，如張○○殺人、槍砲彈藥刀械管制條例案、新興毒品彩虹菸集團等案。從警12年來，鍾員深深體會，刑事案件發生後，只要堅持追根究底，任何案件都能迎刃而解。偵辦案件調閱監視錄影系統是最有效的方法之一，鍾員曾一天內監看畫面十幾個小時，為了就是把犯罪事實真相還原，對被害人及家屬有所交代，並表示辦案都是經驗的累積，只要肯學、肯做，經驗會比他人豐富，那就成功了。

新竹縣警局表示，許家銘為本縣尖石鄉泰雅族原住民，從警25年任勞任怨，練就細膩敏捷的偵查技巧，辦案出奇制勝，一舉瓦解「上、中、下游一條龍式」山老鼠集團、破獲臺三線棉被裹屍凶殺命案、尖石鄉殺人棄屍等案，令作奸犯科、橫行霸道之徒，心生畏懼而聞風喪膽。

吳敬田表示，除了恭喜鍾志杰、許家銘等2位同仁榮膺全國模範警察這分殊榮外，另以攀登百岳為例，穩紮穩打，一步一腳印，恪遵法律規定，踐行程序正義，為執法人員偵辦案件的不二法門。同時也肯定、感謝常年致力維護社會治安的全體警察同仁，及所有警察寶眷無私的支持，每一位獲獎同仁的背後，除有相互扶持的團隊外，最重要的是所有警察眷屬，願意體諒、支持警察同仁不分晝夜辛勞工作，做他們最大的強力後盾，亦期勉同仁再接再厲，為新竹締造更好的治安成績。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意「勞工紓困貸款」應該要增加額度與名額？

同意，應要維護勞工權益
不同意，錢要花在刀口上
93.06%6.94%
2021-06-16-2021-06-19

您認為6/28降級的可能性？

可能，都有疫苗了
不可能，假期剛過說不定再爆發
14.81%85.19%
2021-06-16-2021-06-19

前衛生署長楊志良推動為新冠死者家屬進行國賠訴訟，您認為合理嗎？

合理
不合理
45.43%54.57%
2021-06-15-2021-06-18
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
即時
推薦閱讀