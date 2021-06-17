男星「花1年生小孩」壓力大　無奈失去個人時間

創作歌手「水哥」李英宏繼去年發行《水哥2020》專輯後，沉澱1年多回歸華語樂壇，當起自創品牌「三點水音樂工作室」的老闆。他用「生小孩」來形容創業過程，笑說一開始很不習慣當老闆，還覺得失去了很多個人時間。

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「三點水音樂工作室」，

以「生小孩」來形容自己當老闆的過程，

▲▼李英宏自己當老闆開工作室，光是音樂設備、辦公室裝潢就花了200萬左右。（圖／三點水音樂工作室 提供）

李英宏將在暑假推出EP，自認有著老派浪漫的他，特別以「70年代樂壇男神」劉文正紅極一時的經典金曲《諾言》做為整張EP製作概念。