男星「花1年生小孩」壓力大　無奈失去個人時間

創作歌手「水哥」李英宏繼去年發行《水哥2020》專輯後，沉澱1年多回歸華語樂壇，當起自創品牌「三點水音樂工作室」的老闆。他用「生小孩」來形容創業過程，笑說一開始很不習慣當老闆，還覺得失去了很多個人時間。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-06-17 08:00:00
外務甚多的李英宏除了忙自己EP及接案，這一年也是他「登大人」轉變期，從去年發完專輯後成立自己音樂品牌「三點水音樂工作室」，目前工作室總共3個員工，儘管創業過程中挫折不斷，但也讓他從中學習甚多，李英宏以「生小孩」來形容自己當老闆的過程，「開工作室感覺像生了一個小孩，一開始失去了很多個人時間跟自由，雖然不習慣，但漸漸理解到自己的責任後，好像就認命了！」
此外，他也提到錄音室跟辦公室的裝潢和音樂設備，花了大約200萬左右，「EP的部分目前大約花了近百萬左右，有滿多部分因為各方好友的贊助及幫忙，省下了不少錢。壓力還是有的，所以隨時要調整好自己的狀態。」
李英宏將在暑假推出EP，自認有著老派浪漫的他，特別以「70年代樂壇男神」劉文正紅極一時的經典金曲《諾言》做為整張EP製作概念。值得一提的是，他對於劉文正獨有的鼻腔共鳴聲音非常著迷，還特別把揣摩咬字跟尾韻融合自己的聲音發展出他自己獨有的唱腔，李英宏笑說：「做完這張後有個心願，如果有機會能讓劉文正聽我的重製版本，希望他會開心，不會覺得我把這首《諾言》唱壞！」