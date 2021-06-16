高雄今新增1本土2境外　陳其邁：對社區無風險

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高雄市長陳其邁表示，新增確診者為鳳山早餐店家庭群聚的長輩，居家隔離解隔離後，血清檢查PCR陰性，IgM是弱陽性，IgG強陽性，判定是6月2日前被感染，屬於是舊的感染，在社區沒有感染風險。
衛生局簡任技正潘炤穎表示，新增確診的案13411是鳳山早餐店家族60多歲的女性長輩，市府判定應是5月10日至12日的台北旅遊史感染，6月1日至14日居家隔離，但解隔離後，再進行PCR檢驗Ct值35.2，30以上沒有感染力，屬舊的感染，無感染風險，這起早餐店的家族群聚，目前已造成一家3代，包含奶奶、2名女兒、3歲孫子、10多歲孫女，以及孫女的男性友人，共6人確診。
此外，高雄另有2起境外移入確診，均為外籍漁工在解隔離後，出港前再採檢PCR呈陽性，潘炤穎指出，案13371為菲律賓籍20多歲男性，5月13日入關後居家檢疫，5月28日期滿PCR檢驗陰性上船，因6月16將出港，14日PCR採檢呈現陽性，Ct值33，判為確診個案，船上接觸17人須自主健康管理。
另外，潘炤穎也表示，案13372也是菲律賓籍20歲男性，5月5日入境，20日期滿，24日PCR檢驗陰性，6月15日出港前再次做PCR採檢呈陽性，Ct值33，同船17船員同樣須自主健康管理。不過，由於2起境外移入確診個案確診前即自主健康管理，對於市區民眾無進一步風險故不予公布足跡。
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