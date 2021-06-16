台中再獲3萬7200劑疫苗　80歲以上接種

中央第二波配給台中市3萬7200劑疫苗，預計最快明（17）日到貨，台中市長盧秀燕今(16)日說，這批疫苗預計於週六（19日）、週日（20日）兩日上午開放80歲以上長輩接種，今下午開始發放「疫苗接種通知單」，民眾無須報名，前往指定快打站即可接種。
記者柳榮俊/台a報導
2021-06-16 16:36:20
盧秀燕表示，中央配發疫苗有限，第一波7萬3500劑疫苗提供第一至五類及第六類85歲以上長輩施打，昨日是台中市64處疫苗快打站施打的第一天，秩序良好，統計1至6類接種疫苗進度，截至昨日已施打2萬4000多劑疫苗，完成率約33%，今日統計至中午12時，再施打1萬5440劑，其中快打站長者施打7013劑，至今一共施打3萬9858萬劑，完成率約54%，已經打了一半，市府會努力把疫苗打完。
盧秀燕指出，中央第二波增配台中3萬7200劑疫苗，這批將開放第六類80歲以上、未滿85歲長輩接種；全市80至84歲的在籍長輩約4萬3000多人，市府正加速造冊、製作疫苗通知單，將由民政系統配送到長輩家中，與上一波85歲以上的長輩相同，「在家等就好」，預計最快今晚可拿到疫苗通知單，慢的話這兩天陸續會收到，請長輩不用擔心。
盧秀燕提到，依照這幾日快打站的施打經驗，市府觀察到長輩習慣上午出門、下午可能需要午休，因此將規劃於本週六、日兩日上午為長輩施打疫苗，符合長輩生活型態，也能讓連日辛苦為民眾注射疫苗的全市醫護人員、前線防疫人員稍微休息。
有民眾關心居住在台中但不在籍的長輩該如何施打疫苗，盧秀燕強調，不在籍，但居住在台中的長輩，可以請家人幫忙到全國的專責醫療院所預約施打疫苗，請民眾不用擔心。