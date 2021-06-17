高端國際認證受阻？美國若關上EUA大門　專家：還有2條路

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王任賢分析，如果從正常渠道申請，要達到國際化就得獲得生物製劑許可申請（BLA），可能要耗時三到四年左右，屆時疫苗還救不救急？就真的很難說了。但他也提到：「不管是EUA還是正常管道申請BLA，基本上都要三期臨床試驗，所以高端想要走向國際舞台，絕對不可以跳過所謂的三期實驗！」
就在外界擔憂，國產疫苗與國際接軌不易，未來打了疫苗想出國，可能也不被認可時，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中對此公開表示，國產疫苗會透過世界衛生組織的「免疫橋接」，或大規模三期臨床試驗爭取國際認同。
所謂的「免疫橋接」，是希望透過測試接種疫苗的人，體內中和抗體效價高低，來做為保護力依據。不過，儘管「免疫橋接」多次在國際會議上被提及，「遊戲規則」到底怎麼認定？依舊是未知數。
台大醫院小兒部感染科主治醫師呂俊毅接受《NOWnews今日新聞》訪問時則指出：「抗體濃度跟抗體保護力有沒有相關性，如果能夠確定這些事情，可以利用這些概念判斷疫苗。」但是國際間尚未有共識，以高端疫苗解盲結果為例，抗體反應有反應比例高、濃度也不錯，雖然是不是有保護力還有很多人質疑，但如果看跟AZ疫苗相比，他覺得也是一個方法，「因為現在很多國家疫苗都面臨同樣的問題，全世界都在等『免疫橋』接標準出來，讓大家可以有根據判斷。」
呂俊毅說，現在像是莫德納、輝瑞等疫苗，也都在考慮所謂的二代疫苗，可能要修改疫苗序列、mRNA序列等，做出對應變種病毒的次世代疫苗，未來這些都要靠「免疫橋接」來判斷疫苗的可行性。他樂觀看待：「可能慢慢可以累積足夠的證據，作為未來國際認證上的可行標準。」
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