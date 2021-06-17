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高端國際認證受阻？美國若關上EUA大門　專家：還有2條路

▲美國FDA恐停止EUA申請，高端疫苗國際認證之路備受質疑。（圖／記者朱永強攝影）
▲美國FDA恐停止EUA申請，高端疫苗國際認證之路備受質疑。（圖／記者朱永強攝影）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-17 09:15:00｜2021-06-17 10:14:13

根據外媒報導，目前Pfizer-BioNTech、Moderna已經提出正式的生物製劑許可申請（BLA），美國食品藥物管理局（FDA）未來恐怕將不再開放針對新冠肺炎疫苗EUA緊急使用授權，這也對國產疫苗的國際認證投下變數，未來儘管國產疫苗研發成功，也通過國內EUA申請，但國際上認不認證，恐怕沒人能確定。

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中國醫藥大學附醫感染科主任王任賢接受《NOWnews今日新聞》訪問時就提到，國產疫苗在台灣可以申請EUA，在台灣使用也許沒問題，因為是政府權力，但是要到國際上的話，從美國是一個渠道，想要國際認可，美國FDA的EUA就像個免死金牌。他認為，除了這條路，國產疫苗還有個轉機，就是從WHO的渠道申請，但依舊不容易，「尤其是三期臨床實驗根本還摸不著邊。」

王任賢分析，如果從正常渠道申請，要達到國際化就得獲得生物製劑許可申請（BLA），可能要耗時三到四年左右，屆時疫苗還救不救急？就真的很難說了。但他也提到：「不管是EUA還是正常管道申請BLA，基本上都要三期臨床試驗，所以高端想要走向國際舞台，絕對不可以跳過所謂的三期實驗！」

就在外界擔憂，國產疫苗與國際接軌不易，未來打了疫苗想出國，可能也不被認可時，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中對此公開表示，國產疫苗會透過世界衛生組織的「免疫橋接」，或大規模三期臨床試驗爭取國際認同。

所謂的「免疫橋接」，是希望透過測試接種疫苗的人，體內中和抗體效價高低，來做為保護力依據。不過，儘管「免疫橋接」多次在國際會議上被提及，「遊戲規則」到底怎麼認定？依舊是未知數。

台大醫院小兒部感染科主治醫師呂俊毅接受《NOWnews今日新聞》訪問時則指出：「抗體濃度跟抗體保護力有沒有相關性，如果能夠確定這些事情，可以利用這些概念判斷疫苗。」但是國際間尚未有共識，以高端疫苗解盲結果為例，抗體反應有反應比例高、濃度也不錯，雖然是不是有保護力還有很多人質疑，但如果看跟AZ疫苗相比，他覺得也是一個方法，「因為現在很多國家疫苗都面臨同樣的問題，全世界都在等『免疫橋』接標準出來，讓大家可以有根據判斷。」

呂俊毅說，現在像是莫德納、輝瑞等疫苗，也都在考慮所謂的二代疫苗，可能要修改疫苗序列、mRNA序列等，做出對應變種病毒的次世代疫苗，未來這些都要靠「免疫橋接」來判斷疫苗的可行性。他樂觀看待：「可能慢慢可以累積足夠的證據，作為未來國際認證上的可行標準。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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