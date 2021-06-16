分析台灣疫情趨穩　鄭運鵬酸：沒必要講封城、普篩耍帥

中央流行疫情指揮中心今（16）日公布國內新增167例本土病例，已連4天單日病例少於200例，從5月11日本土疫情爆發以來，似有趨緩現象。民進黨立委鄭運鵬今日在臉書對此表示，「自律防疫才是最重要的，有些地方首長講四級封城、全境普篩等等威嚇措施，根本沒有必要拿這個耍帥」，對照台北市長柯文哲、新北市長侯友宜近來發言，諷刺意味十足。

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相較4月前疫情穩定，我國自5月11日起爆出多起本土疫情傳播鏈，5月19日全國更是進入三級警戒。近一個月的時間，國人配合防疫、減少不必要的外出等，讓疫情沒有大幅度的擴散，指揮中心今宣布新增167例本土病例，已連4天單日病例少於200例，疫情似有趨緩。

鄭運鵬今日針對疫情現況於臉書表示，台灣花了一個月的三級警戒，已經連續4天降到200以下，趨勢算是穩定下來，「只要端午連假沒有爆出去，我判斷接下來靠著有效疫調，趨緩會很明顯」。

鄭運鵬說，由此可見，有些地方首長在上個月講的四級封城、全境普篩等等威嚇措施，只靠自己的地方政府做不到也就算了，真的依據科學和過去一年半的經驗，疫情爆發初期根本也沒有必要拿這個耍帥，他還無奈表示，「不過國人當時也給夠掌聲了」。

鄭運鵬最後還提及，其實防範疫情自律才是最重要的，「不了了之的聯合四級兵推，就當作算了」，對照柯文哲與侯友宜近來的發言，鄭運鵬諷刺意味十足。