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憲哥捐11萬快篩劑下週配送　9旬雙親「放棄優先打疫苗」

▲吳宗憲捐贈的11萬劑新冠病毒快篩劑已經抵台。（圖／PGTalk提供）
▲吳宗憲捐贈的11萬劑新冠病毒快篩劑已經抵台。（圖／PGTalk提供）

娛樂中心／綜合報導

2021-06-16 16:49:56｜2021-06-16 17:18:03

本土疫情延燒，演藝圈名人出錢出力，綜藝天王吳宗憲（憲哥）11日宣布捐贈11萬劑新冠病毒抗原快速檢測試劑，將發送全國各地里長辦公室，活動至今已有400個里長線上報名，並進行里民需求統計，目前快篩劑已經抵台，最快下週就可以配送。

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憲哥今（16日）戴口罩在公司受訪，坦言現在全台很需要快速檢測病毒的試劑，他跟股東林董只互看一眼，便決定砸下3千萬向國外購買快篩劑，「我非常感動，很樂意做這樣的事，這也只是開端，現在台灣最需要的就是包容、共體時艱！」

▲▼憲哥花3000萬購買快篩劑，下週將送到全台里長辦公室。（圖／PGTalk提供）
▲▼憲哥花3000萬購買快篩劑，下週將送到全台里長辦公室。（圖／PGTalk提供）
▲▼憲哥花3000萬購買的快篩劑下週開始送到全台里長辦公室。（圖／PGTalk提供）
為了評估試劑好壞及價錢，憲哥拿自己做測試，天天篩檢，共試了6、7種快篩劑，也保護自己和家人，不過他卻說會最後一個打疫苗，連家中高齡90歲的雙親也跟進，「他們是第一批可以打，我媽說她身體那麼健康又不出門，也規定我爸不出門，兩老確定放棄，說要把機會讓給更需要的人，才昨天的事！」

▲憲哥年邁雙親確定放棄疫苗順位。（圖／PGTalk提供）
▲憲哥年邁雙親確定放棄疫苗順位。（圖／PGTalk提供）
憲哥表示，為加速協助各里長宣導里民報名使用快篩劑，會全力要求公司員工協助，針對疫情嚴重或有確診病例的區域，也會優先給予捐贈。捐贈活動統計時間將於下月10日24:00為止，若期間疫情有舒緩或11萬劑快篩劑無法滿足各里長需求，公司將會研擬第二波捐贈活動。（編輯：楊穎軒）

▲新冠肺炎本土感染爆發，2021年5月15日至6月16日累計確診12122例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，2021年5月15日至6月16日累計確診12122例。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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