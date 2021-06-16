防疫我＋1！國民黨將捐10萬個口罩　供前線防疫人員使用

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江啟臣指出，這幾天來，確診案例下降，但是死亡率仍高於國際平均，在疫苗仍沒有完全到位的現實下，必須步步為營，參照國際社會過去防疫經驗，制定接下來的防疫政策，因此國民黨下週將召開專家會議，邀集專家學者，舉行視訊會議，希望可以研議各項方針，提出具體的建言，提供給防疫指揮中心及社會各界參考。
江啟臣並表示，這一波的疫情爆發，是政策失當的人禍，政府無法迴避應該有的責任，國民黨除了支持前衛生署長楊志良所提出的國賠訴求，透過考紀會義務律師團，提供法律意見，積極協助確診身亡的國人家屬，爭取權益，他與其他國民黨立委也提出給予確診者、確診死亡者家屬慰助金、補償金的預算主決議案。
江啟臣還說，近日蔡英文總統宣稱泰國因為疫情嚴重，阻擋境內AZ代工廠的疫苗出口，還有新聞報導菲律賓政府致函我方，希望購買通過我國緊急授權國產疫苗，都分別遭到泰國、菲律賓政府的嚴正打臉，儼然將我方政府視為假訊息的發布中心，一再謠傳不利於東南亞國家的不實訊息，恐怕讓我們的新南向政策更加難以施展，也顯示政府的對外經營和溝通出現問題，他呼籲蔡英文要謹慎發言，金管會及檢調應該介入調查，查明假訊息的來源，不應該讓國家疫苗產業成為特定人士炒股的工具。
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