民進黨嗆藍假民調之名攻擊　醜化AZ、唱衰國產疫苗

國民黨今（16）日召開「民眾最想施打進口疫苗、憂國產疫苗無國際認證」記者會。民進黨發言人周江杰表示，面對疫情的關鍵時刻，不論是政府想盡辦法透過多元管道外購疫苗，或是台灣自己研發的疫苗，民進黨主席蔡英文都說過，疫苗攸關人民生命安全，政府必須嚴格把關，安全、有效，是疫苗上市的基本條件，尊重科學證據，有一分證據、說一分話，這也是政府的責任，請國民黨尊重科學，停止對疫苗抹黑攻擊、收起不必要的政治操作。
記者劉育辰／綜合報導
2021-06-16 16:59:40
周江杰指出，許多專家學者不斷強調「有疫苗就要打，能打的疫苗就是好疫苗」，但國民黨這段時間以來，先是醜化AZ疫苗，接著唱衰國產疫苗，然後現在再來做疫苗民調，就好比把一塊白布染黑了，再來說這塊布不夠白，這種「假民調之名攻擊防疫疫苗」的意圖昭然若揭，令人遺憾；國民黨之前不斷醜化AZ疫苗，無視於AZ疫苗在英國普遍施打，科學數據已證明能提供保護力，避免重症拖跨醫療。然而，根據國民黨公布的民調，民眾想施打的AZ疫苗明顯低於其他廠牌，這樣的數字也就是因為國民黨之前不斷抹黑所導致。
周江杰進一步說明，國民黨刻意設計的民調題目像是「政府無法儘速取得國外疫苗，應該讓地方政府或民間企業出面去協助取得疫苗」這種先射箭再畫靶的題目，不但沒有真實告訴受訪者，目前國際幾個有疫苗的藥廠都已經聲明，只和中央政府或超國家組織接洽，不會賣疫苗給地方政府、民間企業，甚至連韓國大邱市長之前還為此出面道歉。而且指揮中心已多次說明，會盡速與申請單位了解、確認貨源，全力提供必要的協助。「國民黨設計這種隱匿事實的題目設計難道不是司馬昭之心嗎？」
周江杰痛批，國民黨為何不敢把許多國民黨政治人物不斷宣揚中國的科興或國藥疫苗納入民調？是國民黨心虛，怕打臉自己？還是真的就是按照國民黨的教戰守則，故意不敢提中國疫苗呢？事實上，台灣多數人對於國產疫苗的信心是遠高於中國疫苗的，國民黨敢不敢面對這個事實？不要再假藉民調之名攻擊防疫疫苗、誤導民眾。
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