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高雄下一波配4萬2千500劑疫苗　陳其邁預估可打到82歲

▲高雄下一波配4萬2千500劑疫苗，陳其邁預估可打到82歲預計18日施打。（高市政府提供）
▲高雄下一波配4萬2千500劑疫苗，陳其邁預估可打到82歲預計18日施打。（高市政府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-06-16 17:12:34

高雄市昨日開放87歲以上長者接種，為讓長者可以就近施打疫苗，高雄市共成立126站次接種站開打首日接種即達10896人（含不在籍506人），接種比例34.18%，市長陳其邁今(16)日表示，下一波疫苗預計18日開打，他預估可打到82歲長者。

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▲陳其邁為感謝支援疫苗施打的每位醫護同仁他宣布高雄市給予每個人額外1千元的津貼以謝謝醫護同仁。（高市政府提供）
▲陳其邁為感謝支援疫苗施打的每位醫護同仁他宣布高雄市給予每個人額外1千元的津貼以謝謝醫護同仁。（高市政府提供）
同時，陳其邁也表示，接種站的醫護同仁很辛苦，他很感動，因此他宣布醫護出勤執行接種工作，每人每日將額外補貼1千元，從6月12日起生效。

至於民眾關心87歲以上長者打疫苗有專車接送，82歲長者是否可比照，陳其邁回應，只要是75歲以上長輩，若符合獨居、重大傷病者等，接種疫苗一樣提供專車接送服務，另外如接種站周邊紅黃線，也一樣可以停車。

陳其邁指出，中央預定再發給高雄市4萬2500劑疫苗，依年齡層往下推估，高雄應可注射到82歲以上老人，所以 86、85、84、83歲的長者，都會依序通知，大家不用擔心，里長、里幹事都已造冊完畢，配送順利的話，下一波預計18日開始施打，但詳細仍要看中央疫苗配送時間。

陳其邁表示，他去視察了社區接種站，對於每位醫護同仁都非常感謝，因此高雄市給予每個人額外1千元的津貼以謝謝醫護同仁，從6月12日開始往後算，一天1千元，特別感謝所有的醫護同仁協助社區接種。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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