高雄下一波配4萬2千500劑疫苗　陳其邁預估可打到82歲

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同時，陳其邁也表示，接種站的醫護同仁很辛苦，他很感動，因此他宣布醫護出勤執行接種工作，每人每日將額外補貼1千元，從6月12日起生效。
至於民眾關心87歲以上長者打疫苗有專車接送，82歲長者是否可比照，陳其邁回應，只要是75歲以上長輩，若符合獨居、重大傷病者等，接種疫苗一樣提供專車接送服務，另外如接種站周邊紅黃線，也一樣可以停車。
陳其邁指出，中央預定再發給高雄市4萬2500劑疫苗，依年齡層往下推估，高雄應可注射到82歲以上老人，所以 86、85、84、83歲的長者，都會依序通知，大家不用擔心，里長、里幹事都已造冊完畢，配送順利的話，下一波預計18日開始施打，但詳細仍要看中央疫苗配送時間。
陳其邁表示，他去視察了社區接種站，對於每位醫護同仁都非常感謝，因此高雄市給予每個人額外1千元的津貼以謝謝醫護同仁，從6月12日開始往後算，一天1千元，特別感謝所有的醫護同仁協助社區接種。
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