影／冒牌銀行以假亂真！網紅曝詐騙新套路：小心受騙

居家防疫期間，不少人可能會選擇以網路購物、外送的方式購買日常需求用品，然而網路詐騙可能也藉此機會找尋目標對象詐騙，務必要小心！YouTube頻道「Soya手癢計劃」的Soya分享了近期接到詐騙電話的事件，一連串以假亂真的詐騙手段，令不少人看了也自覺可能會受騙，然而詐騙集團新套路是怎麼進行的呢？又應該如何防範？
影像中心/綜合報導
2021-06-22 17:32:15
Soya近期接到網購平台的電話，謊稱之前在該平台購買的商品，因內部人員疏出錯，可能會多從Soya的銀行帳戶扣款，為避免錯誤扣款，晚些會有銀行人員來電，再配合銀行人員操作，然後就收到偽造的銀行來電，請Soya務必在晚上12點前完成ATM操作。
幸虧Soya的男友看出這可能是詐騙，不然Soya可能也會因此上當，其實詐騙集團鎖定的是網路購物時，人們並不會記得每一筆信用卡或是銀行轉帳的金流細節，之後利用專業術語讓人們誤信詐騙集團是真實的工作人員，加上偽造銀行電話，讓民眾以為與自己對話的是真正的銀行人員而放下戒心，最後導致受騙上當。
如果民眾們遇到類似情形，建議第一時間先緩和緊張的情緒，因為緊張不安的心情，容易讓自己被詐騙集團牽著鼻子走，聯絡165反詐騙專線，多了解類似情況是不是詐騙集團所為。(影音編輯：張鈞瑞)
※若發現疑似詐騙事件，請打165反詐騙專線求證。