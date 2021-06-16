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人飢己飢？金正恩神隱近1個月　爆瘦主持會議討論饑荒

▲北韓領導人金正恩昨（15）日主持會議，消瘦的身形與之前判若兩人。（圖／美聯社／達志影像）
▲北韓領導人金正恩昨（15）日主持會議，消瘦的身形與之前判若兩人。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-16 17:25:23｜2021-06-16 18:38:00

朝鮮（北韓）官媒《朝中社》報導，國務委員會委員長金正恩昨（15）日主持勞動黨第八屆中央委員會第三次全體會議，討論糧食問題以及在疫情大流行下的各項問題，而金正恩明顯消瘦的身形引起各界注意。

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綜合韓媒報導，金正恩在會議上強調要解決有關人民生活的急迫問題，接下來的一週將有數十或數百名官員在會議上討論今年上半年遇到的各項議題，並作出修正。金正恩表示，由於當前不利的主觀、客觀條件，北韓國家發展遇到許多限制，但也肯定現在國家正在進行的我努力。

昨日的勞動黨會議是金正恩近一個月來首次露面，也是有史以來出現在公眾面前時間最長的一次。《韓聯社》報導，金正恩在會議上提到糧食短缺、新冠肺炎以及反社會主義思潮的問題，去年北韓遭遇嚴重洪患與颱風，導致糧食減產，保障農業生產工作是目前勞動黨和北韓最重視最優先解決的任務。

聯合國糧食組織（FAO）週一（14）發布報告指，北韓今年可能缺糧86萬噸，缺糧已經是北韓的老毛病，去年暴雨、颱風等自然災害對收成的減少也產生難以計算的損失。聯合國糧農組織指出，北韓平安南道、黃海道、鹹鏡道等主要大米產區去年的大米收成同比大減25%至45%。

▲韓國知名脫北者媒體近日爆料，北韓領導人金正恩因愛將在注射中國製藥物後死亡，因而下令平壤的醫院禁用陸製藥，資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國情報機構先前推算，金正恩的體重約在140公斤左右。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
 

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