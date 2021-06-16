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下批配發42,500劑疫苗　陳其邁：可以打到82歲以上長輩

▲高雄市長陳其邁、副市長史哲、經發局長廖泰翔、觀光局長周玲妏今（16）日上午到七賢國小接種站視察長輩疫苗接種狀況。（圖／翻攝畫面）
▲高雄市長陳其邁、副市長史哲、經發局長廖泰翔、觀光局長周玲妏今（16）日上午到七賢國小接種站視察長輩疫苗接種狀況。（圖／翻攝畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-06-16 17:25:58

高雄社區長輩昨（15）日起開始施打COVID-19疫苗，首波施打對象為87歲以上的長者，高雄市長陳其邁表示，昨天連續開了兩次的會議進行滾動式檢討今日早上接種站施打的狀況、秩序上都非常的順利，下一批中央預定發給高雄的配額是42,500劑的疫苗，經估算大概可以打到82歲左右的長輩，和87歲以上的長輩一樣，都會通知大家，不用擔心

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▲陳其邁表示，今日早上接種站施打的狀況、秩序都非常的順利。（圖／高雄市政府提供）
▲陳其邁表示，今日早上接種站施打的狀況、秩序都非常的順利。（圖／高雄市政府提供）
陳其邁說明，下一批中央預定發給高雄的疫苗配額是42,500劑，大概可以打到82歲左右，所以87歲以上的長輩接種完後，86、85、84、83、82歲的部分也都會依序施打，這段時間都已經開始在準備，像是里幹事、里長、鄰長都非常的熱心，已經造冊完畢，所以接下來順利的話，6月18日就可以開始施打，但是詳細還是要中央疫苗的配送時間確定後才會開始來施打。

而對於民眾關心熱血計程車專車接送是否延續，陳其邁也說不用擔心，75歲以上的長輩，只要符合獨居、身心障礙、重大傷病，或是真的有其他的需求，還是一樣會提供服務，接種站附近紅黃線停車，以及路邊停車格、附近的停車場免費停車等措施也都會繼續。

▲高雄市的熱血計程車，將會免費接送75歲以上，需要接送的長輩到接種站施打疫苗。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市的熱血計程車，將會免費接送75歲以上，需要接送的長輩到接種站施打疫苗。（圖／高雄市政府提供）
為了感謝醫護出勤協助執行接種疫苗工作，陳其邁也宣布，高雄市政府會給予每人每日額外的1,000元的津貼，生效的時間是從6月12日往後算，感謝所有的醫護同仁在社區的接種的部分給予大力的幫忙。

▲為了感謝醫護出勤協助執行接種疫苗工作，陳其邁宣布，高雄市政府會給予每人每日額外的1,000元津貼。（圖／高雄市政府提供）
▲為了感謝醫護出勤協助執行接種疫苗工作，陳其邁宣布，高雄市政府會給予每人每日額外的1,000元津貼。（圖／高雄市政府提供）
高雄市衛生局簡任技正潘炤指出，依據統計，到目前為止，高雄市COVID-19疫苗接種的87歲以上的高齡長者，接種率已經接近70%，來到了69%，另包含長照機構、洗腎中心、社區高齡族群，以及目前陸續施打的醫事人員，預計在6月23日會完成接種；至於第一線醫護人員以及相關人員的部分，據統計，到今天早上為止，整體的接種涵蓋率已經到達92%；陳其邁說，醫護人員還有8%尚未施打疫苗，希望並拜託所有的醫護人員，都要施打疫苗，這不僅是「大家對於醫護人員的信賴，也是醫護人員的責任」，拜託醫護同仁一定要100%施打。

▲高雄市長陳其邁說，像照片上兩位長輩都翹腳，不會匆忙，這就是這次市府設定的目標，希望長輩朋友來施打疫苗的時候都可以很輕鬆。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁說，像照片上兩位長輩都翹腳，不會匆忙，這就是這次市府設定的目標，希望長輩朋友來施打疫苗的時候都可以很輕鬆。（圖／高雄市政府提供）
陳其邁強調，把「長輩當作我們自己的家人」，這個就是我們在這次疫苗接種高雄市政府設定最高的目標，相信「城市是以人為主的地方」，要特別感謝在這一塊土地上辛苦工作的醫護同仁防疫人員跟所有市民朋友配合，我要代表市政府深深的感謝大家，我們會繼續努力，把我們的健康把他顧好，把防疫工作每一個都會把它落實。

▲新冠肺炎本土感染爆發，至6月16日全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，至6月16日全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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