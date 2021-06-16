下批配發42,500劑疫苗　陳其邁：可以打到82歲以上長輩

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陳其邁說明，下一批中央預定發給高雄的疫苗配額是42,500劑，大概可以打到82歲左右，所以87歲以上的長輩接種完後，86、85、84、83、82歲的部分也都會依序施打，這段時間都已經開始在準備，像是里幹事、里長、鄰長都非常的熱心，已經造冊完畢，所以接下來順利的話，6月18日就可以開始施打，但是詳細還是要中央疫苗的配送時間確定後才會開始來施打。
而對於民眾關心熱血計程車專車接送是否延續，陳其邁也說不用擔心，75歲以上的長輩，只要符合獨居、身心障礙、重大傷病，或是真的有其他的需求，還是一樣會提供服務，接種站附近紅黃線停車，以及路邊停車格、附近的停車場免費停車等措施也都會繼續。
為了感謝醫護出勤協助執行接種疫苗工作，陳其邁也宣布，高雄市政府會給予每人每日額外的1,000元的津貼，生效的時間是從6月12日往後算，感謝所有的醫護同仁在社區的接種的部分給予大力的幫忙。
高雄市衛生局簡任技正潘炤指出，依據統計，到目前為止，高雄市COVID-19疫苗接種的87歲以上的高齡長者，接種率已經接近70%，來到了69%，另包含長照機構、洗腎中心、社區高齡族群，以及目前陸續施打的醫事人員，預計在6月23日會完成接種；至於第一線醫護人員以及相關人員的部分，據統計，到今天早上為止，整體的接種涵蓋率已經到達92%；陳其邁說，醫護人員還有8%尚未施打疫苗，希望並拜託所有的醫護人員，都要施打疫苗，這不僅是「大家對於醫護人員的信賴，也是醫護人員的責任」，拜託醫護同仁一定要100%施打。
陳其邁強調，把「長輩當作我們自己的家人」，這個就是我們在這次疫苗接種高雄市政府設定最高的目標，相信「城市是以人為主的地方」，要特別感謝在這一塊土地上辛苦工作的醫護同仁防疫人員跟所有市民朋友配合，我要代表市政府深深的感謝大家，我們會繼續努力，把我們的健康把他顧好，把防疫工作每一個都會把它落實。
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