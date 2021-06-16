女星募捐7萬元醫護便當　申請紓困「看得到吃不到」

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疫情下維持營運，何依霈勢必得變通，首先她砍掉計時人員的班，正職人員2班制改成1班制，再來店裡備好消毒水、酒精、面罩、護目鏡、口罩、一次性醫療手套，防疫步驟一個不少，為了節省成本，何依霈自己親自開車送外賣，只要金額超過888元就免運費，不過店面在東區黃金戰區，何依霈光是房租就是一筆開銷，她說：「疫情衝擊太大，第一個禮拜我就火速去找房東談，他減租2個月，我很感激。」
何依霈的餐酒館，本來固定一周有2次現場歌手演唱，員工會陪客人聊天喝酒，「吃氣氛」是商務客黏著度高的原因，疫情下這個「優勢」被拿掉，一開始她想過該收店了，她嘆：「發布三級警戒期間，我們有休息，有一個員工以為我們要收掉，他說：『我要去哪裡找工作？』我把這句話放在心上。」她想既然收店是全賠，那不如想辦法減少虧損，每天一睜眼，就在想怎麼刺激消費，壓力確實大，不過謝承均、王彩樺等好友義氣相挺，幫忙宣傳她的外帶餐點，第一個禮拜接單量衝高，讓她重拾信心。
巧的是何依霈店裡有個打工妹妹是國泰護理師，有一次送便當給他們，才知道很多醫院在缺便當，她周遭的經紀人、妹妹羅巧倫、好友艾成一聽，都慷慨解囊要捐便當，「我再打電話給弟弟、弟媳，他們捐50個，一個有2間公司的熟客，他非常爽快的認購200個，朋友在別的群組上面問，又多100個，這個事情就慢慢做大」，何依霈透過藥商朋友、護理師的護校同學等管道，蒐集好需要便當的醫院名單，包括台大、仁愛、國泰、萬芳、林口長庚、馬偕、三總、臺安等醫院，10天下來已經有500個愛心便當送出，後面她還要再跑雙和、亞東、振興等醫院，何依霈說：「不希望這個便當只是維持體力的東西，而是一份溫暖的力量，告訴醫護人員真的有人在乎他們的辛苦。」
而政府的紓困方案，何依霈也有申請，政府規定5月業績必須比3、4月月平均少5成，才能通過申請條件，但是餐飲業者有淡旺季，3、4月是春酒過後的淡季，5月疫情爆發前有母親節商機，對他們來講是旺季，何依霈嘆：「5月有母親節包場，疫情後我做外帶、外送，把營業額拉起來，所以你說跟3、4月比，這要怎麼比？它還規定不能歇業，那我當然想盡辦法拉抬業績，我差幾萬就符合，等於沒辦法申請補助，真的看得到吃不到。」以何依霈5個員工、1個負責人來算，申請通過能補助24萬元，還是一次性發給，她坦言即使月月發，也不及虧損數字，連付資遣費都還不夠，「老實說要看6月的狀況，才能知道有沒有機會符合（紓困條件），政府希望產業不要垮，可是說實在的，大家都是自救。」
雖然紓困難請，但何依霈認為，其實對餐廳業者來說，政府如果能提供媒合外送平台，也是一個配套措施，讓業者用比較低廉的成本外送，實惠度不亞於紓困金。她也提到，抗疫戰線拉長，即使降回二級警戒，內用也只能招待平常3成的客人，所以月底將會推出牛肉麵、紅酒燉牛肉、醉蝦等口味的冷凍包，為餐廳另外開源，7月份是何依霈餐廳的周年慶，她仍會舉辦優惠活動，「整個社會沒有那麼喜悅，該慶祝的日子還是要有儀式感，我們會設計客人喜歡的優惠，讓客人疫情過後可以使用」。
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