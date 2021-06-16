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玉兔抗疫義勇軍新聞登港媒　「胸狠」比基尼舊照曝光

▲玉兔分享比基尼福利照。（圖／鄭如吟臉書）
▲玉兔分享比基尼福利照。（圖／鄭如吟臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-06-16 18:08:38｜2021-06-16 18:11:29

前「黑澀會美眉」玉兔（鄭如吟）擁有護理師背景，日前響應退職醫護召集令，將前進第一線抗疫，消息還登上香港媒體。玉兔防疫期間不忘更新美照，14日在社交軟體分享泳裝福利，好身材被讚人美心也美！

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▲▼玉兔擁有護理師專業。（圖／鄭如吟臉書）
▲▼玉兔擁有護理師專業。（圖／鄭如吟臉書）
▲▼玉兔擁有護理師專業。（圖／鄭如吟臉書）
釋出的照片中，玉兔紮雙馬尾，略施脂粉，穿黃色印花比基尼拍攝，她盤起白皙纖腿又撩撥髮尾，姿態嫵媚又性感，舉手投足盡顯風情，尤其一對C罩杯雪胸、深邃事業線忽隱忽現，讓人看得心跳加速。

▲▼玉兔分享比基尼舊照，34C、23、35好身材令人傾心。（圖／鄭如吟臉書）
▲▼玉兔分享比基尼舊照，34C、23、35好身材令人傾心。（圖／鄭如吟臉書）
▲▼玉兔分享比基尼舊照，34C、23、35好身材令人傾心。（圖／鄭如吟臉書）
▲▼玉兔分享比基尼舊照，34C、23、35好身材令人傾心。（圖／鄭如吟臉書）
雖然玉兔註明是舊照新PO，網友仍相當捧場，狂讚：「辣死」、「Sexy body」、「超級性感」、「人美心更美的兔兔」！

玉兔本月3日接受AZ疫苗接種，後來連續發燒12小時，退燒後仍有偏頭痛，副作用讓她大喊吃不消，有感而發地說：「想想打完疫苗後，還要上班的醫護有多辛苦，水深火熱的在對抗病毒，大家一定要乖乖待在家，保護自己也保護他人，同心協力 一氣呵成，打贏這場硬仗！」

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，施打AZ疫苗發生血栓的個案，多為65歲以下，且女性發生率比較高，這一族群接受AZ疫苗注射要特別注意。此外，疾病管制署也提醒，過去曾有血栓合併血小板低下症候群，或肝素引起的血小板低下症者，應避免接種AZ疫苗，或接種前與醫師討論、評估。（編輯：楊穎軒）

▲新冠肺炎本土感染爆發，至6月16日全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，至6月16日全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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