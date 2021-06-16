越南Youtuber曝疫情下在台生活　比較台、越防疫差異

《四方報》報導，台灣五月爆發本土疫情，許多人的生活都面臨巨大的轉變。不過，對於不少在台灣的新住民、移工和外籍朋友們來說，去年疫情爆發就已經為他們的生活帶來諸多困擾，比如無法返家而滯留在台灣、學業和工作計畫中斷等等。對此，精通中文和越南文、在台灣經營youtube頻道的XiaoYang就與我們分享她疫情下的生活以及台、越兩國的防疫差異。





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來自越南的XiaoYang五年前來台灣就學，來台期間她喜歡上台灣的生活模式、也結交了現任台灣男友和許多朋友，因此畢業後選擇續留台灣工作。她想著「還年輕的時候就為自己做點事吧」，於是在工作之餘決定以自己越南人的身份經營youtube頻道、拍攝影片與觀眾分享台越文化差異、以及她對台灣各種事物的看法，其中包括分享跨國戀愛價值觀等相關影片都獲得觀眾不錯的迴響。





去年疫情爆發後，在各國邊境控管趨嚴的情形下，不少在台外籍人士都面臨無法返鄉的困境，XiaoYang也一樣。她表示，去年的疫情讓自己所有計劃轉向，「本來計劃是想回越南跟我男友辦登記結婚，但等到現在還不知道哪時才可以回去，只能等疫情結束」。





已經三年沒有回家的她表示，自己雖然想家，但由於在台灣待久了各方面都很習慣，個性也比較獨立，因此不會因思鄉而感到太痛苦。想念爸媽時她會與爸媽視訊通話見面，大概每一兩週打一次電話聊聊天。她也笑稱自己現在正被家人催婚中，因此待疫情結束就會回越南。





而去年疫情爆發後，越南和台灣都被認為是亞洲防疫模範生，作為在台灣工作生活的越南人，又怎麼看這次兩國的疫情呢？XiaoYang表示，兩國在防疫上確實不一樣，這主要是因為政治體制的不同。





她指出，由於越南是共產黨、權力比較大，因此在去年疫情升溫後馬上宣佈封城，「我們家鄉那時候也是封城區域內，都不能外出，非家人以外4人以上群聚就被罰款」。儘管經濟損失慘重，但人民還是必須配合。





同樣疫情嚴重的情況下，台灣則無法施行這樣迅速鐵腕的政策。她表示，由於台灣是民主自由的，政府施行政策還是要考慮到大部分人民的感受，因此執行效率反而沒有越南政府快。





儘管疫情下帶來諸多不便，但XiaoYang表示，自己很幸運，工作方面沒有因疫情帶來什麼影響。至於無法外出、每天悶在家的疫情生活，樂觀的她則認為這樣的生活也有帶來一些好處，像是生活變得更加規律、並且有更多時間好好做家事、準備三餐並減少外食，自己的youtube頻道也是因為疫情爆發後沒辦法回越南結婚才開始有額外的時間去經營。





XiaoYang指出，疫情下的生活雖然都待在家中，聽上去很無聊，但也讓人有機會專心地完成許多事情，並在每件小事情中發現它獨特的魅力。「不管是做飯、做家事還是運動，我都覺得讓自己充滿活力，這樣的生活也很有意義」。









