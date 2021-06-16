新竹爆料公社「被消失」 記者：點閱率怎麼辦？

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「新竹爆料公社」的社長Harry Chang今天下午上網發聲說，「新竹爆料公社」於6月14早上8點被臉書系統無預警下架停用，被停用的原因竟然是社團發布了「新竹國軍醫院護理師遭家屬欺壓」報導以及另一則法院判決報導的兩條新聞連結，不料就此造成29萬人社團從此消失，實在令他不知所措。
Harry Chang也說，臉書官方表示還在審查中，但不知結果會如何？因此他想拜託大家加入一個新的「新竹爆料公社」，如果大家不討厭過去的「新竹爆料公社」，請幫忙邀請親朋好友們加入社團，新社團網址（https://www.facebook.com/groups/hsinchubomb/）。
「新竹爆料公社」的社員雖然多達29萬餘人，但一般網友過去大多是在自己的臉書動態裡瀏覽到被演算法排序出現的「新竹爆料公社」貼文，對這個社團無預警「被消失」的事情幾乎無感，但許多地方記者就是靠把自己新聞連結分享到這個流量平台衝點閱率，這兩天要上傳新聞時，赫然發現「新竹爆料公社」不見了，頓時傻眼哀嚎：「這個月的點閱率怎麼辦？績效可能打折打到骨折了！」
Harry Chang說，他跟大部分人一樣是個一般上班族，但為了讓大新竹鄉親有個伸張自己權益的平台，用自己工作外的剩餘時間，沒有薪水、沒接業配、完全無償的經營「新竹爆料公社」近五年，「新竹爆料公社」過去是個專門幫助弱勢、幫助大家揭弊、伸張不公不義，同時提供大家各類新竹縣市在地消息及好康情報的平台，曾幫助過上千名社友，舉凡幫助社會弱勢、伸張校園霸凌、伸張家暴事件、爆料渣男或遭黑白兩道欺壓的各類討公道事件均有，社團的文章能獲得重視，都要歸功於全體社友們所賦予「新竹爆料公社」的力量。
Harry Chang無奈說，近30萬人的社團卻無預警遭到臉書下架，讓他很難過也很心寒，這就像他撫養一個孩子五年，但小孩瞬間被人莫名其妙帶走消失了一樣，經過幾天的思考，他原本想放棄，但接到不少社友們的私訊關心，令他想起了原始創社的初衷，他決定站起來，埋頭繼續堅持下去匯集大家的力量，讓大家的力量能在無形中幫助更多人，也希望大家如果認同，能多多分享新社團的文章、多邀請臉書好友進新社團，讓社團能繼續為大新竹鄉親們服務發聲。