感恩醫護！企業愛心便當獻抗疫英雄

新冠肺炎疫情嚴峻，企業以實際行動力挺抗疫英雄。2021年6月是「瑞康屋」的13歲生日慶，原本企劃「食光旅行～都會叢林」全台巡迴活動，但因應5月中旬全台防疫升級，系列活動全數暫停。創辦人蔡蕙玲決定改以線上直播方式邀請廚師團隊與粉絲保持交流，持續傳達瑞康屋健康新煮義的理念；更號召企業主舉辦「食光旅行～送關懷給醫護」，募集愛心便當親自送往醫院給第一線的醫護人員。





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在疫情嚴峻的時刻，瑞康屋創辦人蔡蕙玲（又稱微微蔡老師）為感念醫護人員的辛勞，聯合「古8咖啡」及號召廚師團隊，一起製作健康均衡、少油、低溫烹調的愛心便當，親自送往醫院給第一線的醫護人員。這項活動吸引了將近50位BNI企業主共襄盛舉，目前已募集近900個便當與咖啡，數量持續增加中。送愛心便當給醫護人員暖心活動將持續整個6月，被視為瑞康屋「食光旅行」的延伸。





▲「食光旅行～送關懷給醫護」活動吸引了將近50位BNI企業主共襄盛舉。（圖／瑞康屋提供）

瑞康屋堅持提供高品質進口不銹鋼鍋具外，時常邀請專業老師指導廚藝技巧，開設烹飪課程，標榜以健康低脂、低溫烹調法，善用好鍋具的特性烹調健康好味道，此外，對於社會公益更是不遺力，近幾年來推廣柚子樹認養、認養麥當勞叔叔之家十多年、為獨居老人辦春酒等。



