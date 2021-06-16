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感恩醫護！企業愛心便當獻抗疫英雄

▲「食光旅行～送關懷給醫護」募集愛心便當送給第一線的醫護人員。（圖／瑞康屋提供）
▲「食光旅行～送關懷給醫護」募集愛心便當送給第一線的醫護人員。（圖／瑞康屋提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2021-06-16 18:50:21

新冠肺炎疫情嚴峻，企業以實際行動力挺抗疫英雄。2021年6月是「瑞康屋」的13歲生日慶，原本企劃「食光旅行～都會叢林」全台巡迴活動，但因應5月中旬全台防疫升級，系列活動全數暫停。創辦人蔡蕙玲決定改以線上直播方式邀請廚師團隊與粉絲保持交流，持續傳達瑞康屋健康新煮義的理念；更號召企業主舉辦「食光旅行～送關懷給醫護」，募集愛心便當親自送往醫院給第一線的醫護人員。

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在疫情嚴峻的時刻，瑞康屋創辦人蔡蕙玲（又稱微微蔡老師）為感念醫護人員的辛勞，聯合「古8咖啡」及號召廚師團隊，一起製作健康均衡、少油、低溫烹調的愛心便當，親自送往醫院給第一線的醫護人員。這項活動吸引了將近50位BNI企業主共襄盛舉，目前已募集近900個便當與咖啡，數量持續增加中。送愛心便當給醫護人員暖心活動將持續整個6月，被視為瑞康屋「食光旅行」的延伸。

▲「食光旅行～送關懷給醫護」活動吸引了將近50位BNI企業主共襄盛舉。（圖／瑞康屋提供）
▲「食光旅行～送關懷給醫護」活動吸引了將近50位BNI企業主共襄盛舉。（圖／瑞康屋提供）
「食光旅行～送關懷給醫護」從6月10日正式起跑，由北部出發，首日送往台北市陽明、仁愛、和平、中興等4家市立聯合醫院；6月14日端午節當天，特別製作熱騰騰的餐點送往林口長庚醫院，為工作中的醫護人員帶來一份溫馨的過節感受；6月15日則送餐前往此次擔綱篩檢大任的桃園龍潭國軍醫院，讓醫護人員驚喜之餘更倍覺感動，特別委派急診部主任林彥瑜、急診部護理長楊秀貞親自接受並致贈感謝狀。

瑞康屋堅持提供高品質進口不銹鋼鍋具外，時常邀請專業老師指導廚藝技巧，開設烹飪課程，標榜以健康低脂、低溫烹調法，善用好鍋具的特性烹調健康好味道，此外，對於社會公益更是不遺力，近幾年來推廣柚子樹認養、認養麥當勞叔叔之家十多年、為獨居老人辦春酒等。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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