不接種就斷訊、扣薪！巴基斯坦出狠招催促民眾打疫苗

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，各國也如火如荼進行疫苗施打計畫，不少國家政府推出獎勵機制，讓民眾更有意願接種疫苗，來加速施打速度。不過巴基斯坦可說是反其道而行，當局採取讓民眾手機斷訊或是扣薪等激烈手段，讓民眾願意接種。





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根據《紐約時報》（The New York Times）報導，巴基斯坦當局憂心接種速度緩慢、接種率偏低，決定採取嚴厲的措施讓民眾願意接種疫苗。旁遮普省以及信德省2個省份實施讓拒絕接種的民眾手機斷訊的措施，而信德省更指示從7月開始停發部分公務人員薪水。巴基斯坦當局表示，必須採取激烈的手段，來弭平民眾對於疫苗以及擴大接種的疑慮。不過在當局宣布嚴厲措施之後，也傳出不少偽造疫苗接種證明的相關報導。





報導指出，巴基斯坦長期受到假訊息所苦，讓民眾認為疫苗無效或是有害，導致接種率偏低。尤其是小兒麻痺疫苗，長期被宣傳成美國要殘害巴基斯坦民眾、讓人絕育的工具。而現在關於新冠疫苗副作用的陰謀論也在巴基斯坦坊間流傳。





巴基斯坦政府制定要在年底為4500萬人至6000萬人施打疫苗的目標，最近更宣布計畫花費11億美元（約台幣304億元）購買疫苗。但自從2月3日開始實施疫苗施打計畫以來，目前只有大約300萬人接種，不到人口的2%。自從疫情爆發以來，巴基斯坦已經有將近100萬人確診，並有近2.2萬人病歿。



