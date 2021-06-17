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馬來西亞疫情嚴峻　美中日相繼承諾捐疫苗協助

▲馬來西亞COVID-19疫情嚴峻，繼美國日前宣布將釋出700萬劑疫苗送往包括馬來西亞在內的亞洲國家後，中國、日本也分別表示，將捐贈科興疫苗、阿斯特捷利康（AZ）疫苗給馬國。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲馬來西亞COVID-19疫情嚴峻，繼美國日前宣布將釋出700萬劑疫苗送往包括馬來西亞在內的亞洲國家後，中國、日本也分別表示，將捐贈科興疫苗、阿斯特捷利康（AZ）疫苗給馬國。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-17 05:53:34

（中央社記者侯姿瑩新加坡16日專電）馬來西亞COVID-19疫情嚴峻，繼美國日前宣布將釋出700萬劑疫苗送往包括馬來西亞在內的亞洲國家後，中國、日本也分別表示，將捐贈科興疫苗、阿斯特捷利康（AZ）疫苗給馬國。

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馬來西亞外交部長希山慕丁（HishammuddinHussein）今天透過新聞稿表示，昨天收到中國外長王毅傳來的訊息，中國政府已同意捐贈50萬劑科興疫苗給馬來西亞。

希山慕丁表示，馬來西亞非常感謝中國的協助，這項及時的捐贈將有助推進馬來西亞疫苗接種進度。

另外，日本外相茂木敏充昨天宣布，日本將提供疫苗給包括馬來西亞在內的東南亞國家；希山慕丁也發布另一項新聞稿對此表達歡迎。

對於日本將提供AZ疫苗給馬來西亞，希山慕丁說，馬來西亞非常感謝日本這個長期夥伴在疫情期間提供的協助，日方這次的捐增將大力協助馬國疫苗接種進度。

此外，美國白宮日前也宣布，預計6月底釋出到海外的8000萬劑疫苗中，將有700萬劑送往亞洲，其中包括馬來西亞、越南等。

馬來西亞疫情嚴峻，今天新增5150人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），累計67萬3026人確診；另新增73起死亡病例，累計4142人病故。

星洲網報導，馬來西亞過去一週的單日新增確診病例人數維持在4000多至6000多之間。自5月初以來，馬國在加護病房接受治療的確診患者人數持續攀升，目前共有924個確診病例收治於加護病房，創下疫情以來的新高。

馬來西亞自2月底啟動疫苗接種計畫，已採購的疫苗包括輝瑞（Pfizer）疫苗、科興疫苗及AZ疫苗。報導指出，有了外國捐贈的疫苗作為額外的疫苗供應，有助馬來西亞提前完成接種目標。（編輯：高照芬）1100616

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