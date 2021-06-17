菲律賓收到1270萬劑疫苗　59%為科興

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菲律賓人口約1億1000萬。這項數據顯示，菲國首劑疫苗接種率約4.64%。
另據GMA新聞網報導，加維斯說，6月底前，預計還有約640萬劑疫苗將抵菲，其中400萬劑是科興疫苗，202.8萬劑是阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，25萬劑是莫德納（Moderna）疫苗，15萬劑為俄羅斯衛星-V（Sputnik V）疫苗。
馬尼拉當局與科興、莫德納和研發俄羅斯衛星-V疫苗的莫斯科加馬利亞研究所（Gamaleya Institute）簽有採購協定。加維斯透露，科興疫苗每劑採購價700披索（約新台幣403元）左右。
雖然菲律賓收到的COVID-19疫苗近6成是科興疫苗，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）接種的卻是中國捐贈的中國國藥集團疫苗。
杜特蒂於5月3日接種首劑疫苗時，菲律賓食品暨藥物管理局（FDA）尚未核准緊急使用國藥疫苗，因此引發抨擊。
有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）2月報導，杜特蒂維安小組成員早在去年9月就接種走私來菲的國藥疫苗，但菲律賓食藥局今年2月才在維安小組申請下核發特別許可，讓維安小組成員和家人可以施打中國捐贈的1萬劑國藥疫苗。
杜特蒂接種的是中國捐贈的另一批1000劑國藥疫苗。菲律賓食藥局直到6月7日才核發緊急使用許可給這批疫苗。
菲律賓今天通報新增5414例COVID-19確診、158人不治；累計確診病例為133萬2832例、2萬3121人病逝。（編輯：馮昭）1100616