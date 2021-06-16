自助餐夾「4道菜」被收100！眾見內容物秒懂：算法沒問題
現代人生活匆忙，其中自助餐因菜色多樣，成為不少外食族最佳選擇之一。就有網友分享，到自助餐夾4道菜就被收1百元，認為有點貴。然而內容物曝光後，多數網友看完認為「算法與價格其實沒問題」。
編輯中心/綜合報導
2021-06-16 21:27:16
原PO在論壇Dcard上發文提到「剛剛晚上10點左右，因為整天沒吃，剛好看到自助餐在打烊前去買了，菜剩非常少，所以我只能將就夾，而我也沒買白飯，就這樣四道菜就1百塊」。
從照片中看見原PO夾了一隻酥炸棒棒腿、鮮豬肉片、魯肉豆干以及米粉。這也讓原PO不禁感慨「覺得有點貴欸，畢竟都涼的而且不知道都放多久，通常最後正常不都會特價嗎」。
不少網友看完內容菜色後，紛紛回應「可是你都拿肉，可能他們的算法就是肉一種$30，加上右上角米粉$10」、「很多自助餐主菜都是算一份價起跳的，所以看起來主菜三個30×3，加一個副菜10元，沒有問題，只能說你不會夾」、「我家開自助餐，大約是雞腿35、控肉20、鹹豬肉20、冬粉15，這樣我會算90這樣；但也有人認為「超不合理，要是我雖然很生氣，但不會再去第二次」。（編輯：潘毅）