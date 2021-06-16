COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

自助餐夾「4道菜」被收100！眾見內容物秒懂：算法沒問題

▲有網友分享，到自助餐夾4道菜就被收1百元，認為有點貴。（圖／翻攝Dcard）
▲有網友分享，到自助餐夾4道菜就被收1百元，認為有點貴。（圖／翻攝Dcard）

編輯中心/綜合報導

2021-06-16 21:27:16

現代人生活匆忙，其中自助餐因菜色多樣，成為不少外食族最佳選擇之一。就有網友分享，到自助餐夾4道菜就被收1百元，認為有點貴。然而內容物曝光後，多數網友看完認為「算法與價格其實沒問題」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在論壇Dcard上發文提到「剛剛晚上10點左右，因為整天沒吃，剛好看到自助餐在打烊前去買了，菜剩非常少，所以我只能將就夾，而我也沒買白飯，就這樣四道菜就1百塊」。

▲自助餐價格曝光也引發網友討論。（圖／翻攝Dcard）
▲自助餐價格曝光也引發網友討論。（圖／翻攝Dcard）
從照片中看見原PO夾了一隻酥炸棒棒腿、鮮豬肉片、魯肉豆干以及米粉。這也讓原PO不禁感慨「覺得有點貴欸，畢竟都涼的而且不知道都放多久，通常最後正常不都會特價嗎」。

不少網友看完內容菜色後，紛紛回應「可是你都拿肉，可能他們的算法就是肉一種$30，加上右上角米粉$10」、「很多自助餐主菜都是算一份價起跳的，所以看起來主菜三個30×3，加一個副菜10元，沒有問題，只能說你不會夾」、「我家開自助餐，大約是雞腿35、控肉20、鹹豬肉20、冬粉15，這樣我會算90這樣；但也有人認為「超不合理，要是我雖然很生氣，但不會再去第二次」。（編輯：潘毅）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意「勞工紓困貸款」應該要增加額度與名額？

同意，應要維護勞工權益
不同意，錢要花在刀口上
89.71%10.29%
2021-06-16-2021-06-19

您認為6/28降級的可能性？

可能，都有疫苗了
不可能，假期剛過說不定再爆發
14.93%85.07%
2021-06-16-2021-06-19

前衛生署長楊志良推動為新冠死者家屬進行國賠訴訟，您認為合理嗎？

合理
不合理
44.65%55.35%
2021-06-15-2021-06-18
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
即時
推薦閱讀