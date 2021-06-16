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前夫回台灣住娘家　賴慧如認「一輩子的家人」

▲賴慧如稱前夫「一輩子的家人」。（圖／民視）
▲賴慧如稱前夫「一輩子的家人」。（圖／民視）

記者羅凌筠/台北報導

2021-06-16 21:48:17｜2021-06-16 21:55:16

24歲賴慧如與大16歲導演老公高琮凱離婚，4歲女兒共同監護，女兒住在台中娘家給阿媽帶，賴慧如在台北拚事業，一口氣軋《多情城市》和接檔的《黃金歲月》2部八點檔，並砸錢在台北買了1間預售屋，預計1年後交屋，賴慧如今（16）日受訪表示，其實過年前已辦好離婚手續，結束4年婚姻，現在和前夫還是朋友，「因為他不是對我不好，或是做對不起我的事情，真的是因為聚少離多選擇分開，對我來講，他是我小孩的爸爸，就是我一輩子的家人。」

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▲賴慧如（中）在《黃金歲月》重現秀場風華。（圖／民視）
▲賴慧如（中）在《黃金歲月》重現秀場風華。（圖／民視）
賴慧如離婚瞞著女兒，新聞出來之後，她才跟阿媽承認，祖孫倆在電話上一直哭，「她怕我這麼辛苦，還要一個人承受」，至於離婚原因，她說：「他選擇去大陸衝事業，我選擇支持他，發生問題就面對吧，這是我們的命運。」人生如果重來，賴慧如還是會嫁給前夫，「我沒有後悔過」，前夫長期在大陸工作，6月底回到台灣，到時候一樣住在賴慧如娘家，幫忙照顧女兒，她坦言復合看緣分，身邊有追求者嗎？她笑說：「真的有我也不知道，因為我每天就是拍戲、回家、拍戲、回家，周遭都是一樣的人，我也希望有。」

▲賴慧如（中）扮演紅牌歌星載歌載舞。（圖／民視）
▲賴慧如（中）扮演紅牌歌星載歌載舞。（圖／民視）
賴慧如在《黃金歲月》演出「動感小辣椒」，她表示雖然沒有經歷過秀場的繁榮時光，但在郭婷筠的介紹之下認識了乾爹「賀一航」，在出道之後帶她到處唱歌表演，也累積許多表演的經驗。平常唱跳都難不倒賴慧如，沒想到開拍卻因為有線麥克風而卡關，原來賴慧如出道以來就沒遇過有線麥克風，所以開拍在舞台上的戲時，卻被自己的麥克風線給絆住，讓她直說真的差點摔下舞台，好在旁邊的舞者緊急拉著她，讓她嚇出一身冷汗。

在《黃金歲月》中她要欺負陳仙梅，問她現實生活遇過這種惡霸女嗎？賴慧如說可能自己神經很大條，沒有察覺什麼被欺負的事情，「只有被前輩提醒過，我太容易相信別人，要小心被騙」，戲裡她和潘柏希組CP，賴慧如說：「上檔戲他還叫我『阿姨』，這次要拍一見鍾情，我們兩個一定先笑場，這個部分還在克服中。」

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